瑞芳貢寮部分地區 6月30日-7月1日將停水23小時

新北市政府水利局今天表示，因台灣自來水公司辦理汰換管線工程，瑞芳貢寮部分地區6月30日上午9時起至7月1日上午8時止，共停水23小時，市府籲請民眾預先儲水備用。

水利局表表示，瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里及貢寮區和美里等地原23、24日辦理管線汰換工程，但因雨延期至6月30日至7月1日辦理。

水利局表示，這次停水長達23小時，因此，水公司在瑞濱里活動中心、深澳里活動中心、鼻頭停車場公廁旁、水湳洞遊客中心、海濱里海濱路38號旁、濂新里明里路90號旁、深澳里深澳路185-5號旁、貢寮區下雙溪街20號等地設有8處臨時供水站。

另外，新莊區萬安街全部、四維路全部、八德街全部、成功街全部、龍安路215到509號單號側、龍安路212到450號雙號側、富國路100到202號雙號側、民安路166到234號雙號側（以上包含巷弄）全部因辦理管線銜接工程，將於6月26日上午9時起至27日凌晨2時止，共停水17小時。

水利局說，新莊地區停水期間於四維路186巷2號（四維公園）、四維路97巷22號對面、八德街15巷口等地設有3處臨時供水站。水利局籲請民眾儲水備用，並將持續管制督促台水公司儘速完工復水。