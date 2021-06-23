快訊

為何台股大漲 新台幣卻貶破28元大關？匯銀主管解析

瑞芳貢寮部分地區 6月30日-7月1日將停水23小時

中央社 / 新北23日電

新北市政府水利局今天表示，因台灣自來水公司辦理汰換管線工程，瑞芳貢寮部分地區6月30日上午9時起至7月1日上午8時止，共停水23小時，市府籲請民眾預先儲水備用。

水利局表表示，瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里及貢寮區和美里等地原23、24日辦理管線汰換工程，但因雨延期至6月30日至7月1日辦理。

水利局表示，這次停水長達23小時，因此，水公司在瑞濱里活動中心、深澳里活動中心、鼻頭停車場公廁旁、水湳洞遊客中心、海濱里海濱路38號旁、濂新里明里路90號旁、深澳里深澳路185-5號旁、貢寮區下雙溪街20號等地設有8處臨時供水站。

另外，新莊區萬安街全部、四維路全部、八德街全部、成功街全部、龍安路215到509號單號側、龍安路212到450號雙號側、富國路100到202號雙號側、民安路166到234號雙號側（以上包含巷弄）全部因辦理管線銜接工程，將於6月26日上午9時起至27日凌晨2時止，共停水17小時。

水利局說，新莊地區停水期間於四維路186巷2號（四維公園）、四維路97巷22號對面、八德街15巷口等地設有3處臨時供水站。水利局籲請民眾儲水備用，並將持續管制督促台水公司儘速完工復水。

停水 貢寮

延伸閱讀

民眾熱心設瑞芳火車站LED電視牆 提升犬貓送養率

關西鎮與新埔地區30日停水10小時 6229戶受影響

台2線汰換管線工程延期 瑞芳貢寮8里月底停水23小時

瑞芳動物之家為15隻流浪貓絕育 商家贊助電視牆表謝意

相關新聞

院區搞烏龍要PCR證明 北市聯醫澄清：快篩陰性即可接種

台北市長柯文哲要求北農4000名員工全面快篩、接種疫苗，中央也規定篩檢陰性者才能進場，但有攤商爆氣，為了篩檢、接種接連3...

三芝分駐所改善道路環境 多停車格、行穿線

新的三芝分駐所落成，道路繪上整條的紅線，讓民眾沒有地方可以臨停，而且分駐所前行穿線的兩端還是花圃通往電箱，為了改善道路環境，新北市議員鄭宇恩會勘調整標線，增加洽公車格與機車停車格，且有新的行穿線，民眾與學童用路都更安全、方便。

民眾熱心設瑞芳火車站LED電視牆 提升犬貓送養率

為提升毛寶貝認養率，新北市動保處近日與瑞芳民眾江重國合作，完成15隻流浪貓絕育，江重國表示，感謝之餘也協助在瑞芳區火車站...

亞東醫院今再進駐新北果菜 單日目標為600人施打疫苗

亞東醫院團隊今日再進駐新北果菜市場，為造冊人員施打疫苗，目標今日能完成600人接種。新北市長侯友宜表示感謝，希望能盡速施...

新北聯合醫院缺資源 議員王威元與地方人士合捐上百萬

疫情嚴峻，新北市議員王威元為協助抗疫，與三重扶輪社合作，捐贈2台總價值60萬的移動式負壓機，另外還與新潤建設一起捐了50...

台2線汰換管線工程延期 瑞芳貢寮8里月底停水23小時

台二線汰換管線工程原預計今明兩天辦理，台灣自來水公司表示因氣候不穩定，將延期到6月30日與7月1日之間，屆時也將停水，請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。