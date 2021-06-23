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高雄暴增9例！陳其邁質疑新北沒做好疫調 恩主公醫院回應了

三峽光明陸橋開拆 中正路一段25日23時起封路

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
三峽光明陸橋現況。圖／新北市工務局提供
三峽光明陸橋現況。圖／新北市工務局提供

新北為加速擴大無障礙空間，陸續拆除許多行政區內陸橋，新北養工處指出，三峽區光明陸橋也將開始拆除，25及26兩日每晚11時至翌日早6時將封閉中正路一段及光明路部分路段，請市民改由中華路及大同路通行。

養工處說明，光明陸橋位於三峽區中正路一段與光明路口，目前使用率偏低，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，市府依照「新北市人行陸橋存廢SOP」，邀集三峽區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表等進行會勘，同時也試辦封閉陸橋，在了解無具體反對意見後，才進行拆除工程，希望能還給行人友善通行環境。

養工處表示，工程期間影響在25及26日之間，屆時每天夜間11時至翌日上午6時將封閉三峽區中正路一段及光明路部分路段，呼籲用路人改走中華路及大同路，全部工程預計於7月2日前完工，其餘拆除及復舊階段將不會占用車道。

養工處指出，新北注重人本環境的施政目標，今年預計拆除6座使用率低的人行陸橋，光明陸橋已經是今年的第4座，也是自新北升格以來拆除的地34座，後續還將規劃拆除板橋區沙崙陸橋及新店區錦秀陸橋。

拆除光明陸橋陸橋後，新北全市將剩下120座人行陸橋，市府也將持續評估其中的使用率，以及是否會影響民眾通行環境等，以進行環境相關改善。

三峽光明陸橋空拍照。圖／新北市工務局提供
三峽光明陸橋空拍照。圖／新北市工務局提供
養工處建議市民，可在施工影響期間改由中華路及大同路通行。圖／新北市工務局提供
養工處建議市民，可在施工影響期間改由中華路及大同路通行。圖／新北市工務局提供

人行道 警察

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