三峽光明陸橋開拆 中正路一段25日23時起封路
新北為加速擴大無障礙空間，陸續拆除許多行政區內陸橋，新北養工處指出，三峽區光明陸橋也將開始拆除，25及26兩日每晚11時至翌日早6時將封閉中正路一段及光明路部分路段，請市民改由中華路及大同路通行。
養工處說明，光明陸橋位於三峽區中正路一段與光明路口，目前使用率偏低，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，市府依照「新北市人行陸橋存廢SOP」，邀集三峽區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表等進行會勘，同時也試辦封閉陸橋，在了解無具體反對意見後，才進行拆除工程，希望能還給行人友善通行環境。
養工處表示，工程期間影響在25及26日之間，屆時每天夜間11時至翌日上午6時將封閉三峽區中正路一段及光明路部分路段，呼籲用路人改走中華路及大同路，全部工程預計於7月2日前完工，其餘拆除及復舊階段將不會占用車道。
養工處指出，新北注重人本環境的施政目標，今年預計拆除6座使用率低的人行陸橋，光明陸橋已經是今年的第4座，也是自新北升格以來拆除的地34座，後續還將規劃拆除板橋區沙崙陸橋及新店區錦秀陸橋。
拆除光明陸橋陸橋後，新北全市將剩下120座人行陸橋，市府也將持續評估其中的使用率，以及是否會影響民眾通行環境等，以進行環境相關改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言