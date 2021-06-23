雙溪荷花季防疫停辦 公所推線上賞花免群聚

雙溪荷花季活動每年六至九月，大面積免費參觀的蓮池，總能吸引上萬遊客前來賞花，但今年因為防疫優先，雙溪區公所將停辦荷花季實體活動，改由觀天下有線電視即時影像系統，讓民眾透過線上直播，不用在蓮池邊也能一睹荷花、睡蓮的美，以守護在地居民的健康。

上林里長簡德福表示，上林里的荷花田，全新北市最大片免費參觀的蓮池景點，而今年原定要在這週舉辦的雙溪荷花季活動，因為疫情優先而響應停辦，不過今年天氣炎熱，花況特別好，七月更來到睡蓮綻放的時節，感謝區公所與台灣大寬頻觀天下有線電視合作，利用線上的即時監控系統，把荷花、睡蓮的美展現給外地的民眾欣賞。

雙溪區公所主秘沈玠容表示，這次公所將荷花季改採線上賞荷方式於6/15至9/15進行，民眾能上及時直播網站 (https://www.youtube.com/watch?v=1oc0w4zXemU) 一睹荷花睡蓮盛況，公所也加裝監控廣播系統，一但有民眾擅闖荷花田，也能及時利用擴音器進行警告，也請民眾三級警戒期間，切勿來到蓮池邊賞花，以線上方式更能守護雙溪這片鄉土。