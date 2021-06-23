自動噴霧加殺菌燈 汐止社區自製防疫有巧思

本土疫情爆發全民防疫，汐止樟樹一路的一個社區，在大門口就有好幾道管制防疫，除了實聯制、量體溫，還加裝殺菌燈，另外，社區住戶也買了材料，在上頭設計了水管定時噴灑次氯酸水，地毯也隨時倒消毒水，全方位防疫，要將病毒阻隔在社區外。

第一道巧思，在訪客進社區填寫資料實聯制就已經開始，因為，警衛室窗外的上下方，都掛了紫外線殺菌燈，在短暫停留一分鐘寫資料的時候就先殺菌，在汐止樟樹一路底的台北新貴社區全面防疫，大門一推進來左手邊設了洗手?，上面則擺放酒精、洗手乳。

社區住戶劉先生說，對於進到社區的人都很注重他的清潔，所以，會有洗手乳可以洗手、酒精消毒很方便，另外，加裝了紫外線消毒燈只要是外人進來或是住戶談事情時，站在前面就會有消毒作用，一旁還有外送美食放置區，只要是外送餐點一律擺在盒子裡，不讓外送員進到社區裡面，住戶要自己出來拿。另外，還有自動噴霧消毒器，每五分鐘就會自動從上面噴霧次氯酸水十秒鐘，在區塊做很乾淨的消毒，接受全面的消毒洗禮。

劉先生說，這些都是住戶一個工程師設計的，由管委會買材料，再由工程師黃先生施作，他退休後有很多時間，也願意幫社區做這些防疫設計，希望把防疫做到最好，阻絕病毒於社區外頭。

山光里長陳永松表示，里內幾個社區都很重視防疫工作，不過，對台北新貴印象深刻，每道防疫關卡都是住戶自己設計動手做，就連上頭都都拉了細管，每五分鐘就會噴次氯酸水，還有次氯酸水地毯，走過去連鞋底都消毒，讓住位住戶回到家裡從頭到腳都乾淨，很感謝社區防疫做的這麼好。