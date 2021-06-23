平溪公所改善動線 體貼長者打疫苗更方便

新的三芝分駐所落成，道路繪上整條的紅線，讓民眾沒有地方可以臨停，而且分駐所前行穿線的兩端還是花圃通往電箱，為了改善道路環境，新北市議員鄭宇恩會勘調整標線，增加洽公車格與機車停車格，且有新的行穿線，民眾與學童用路都更安全、方便。

2021-06-23 19:43