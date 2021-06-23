平溪公所改善動線 體貼長者打疫苗更方便
平溪區65歲以上長者便超過全區人口1/3，區公所將接種站的動線重新設計，將原先的鵝卵石步道，鋪平並增設扶手，讓長者及家屬可以從後門走扶手步道回到馬路接送，而公所也準備了數台輪椅，方便長者通過流程，減少精神體力的消耗。
平溪區長曾繁盛表示，平溪區自端午節後開打疫苗，因近期逐漸下修年齡區段，公所也隨時調整及檢討動線的規劃，因平溪區衛生所原本場地不夠開闊，無法容納太多民眾在室內原地進行施打及觀察休息，因此公所結合衛生所的走廊，串聯至後方的小停車場，然後走全新的扶手步道回到前門和馬路，讓動線不來回阻塞，目前運行一週下來相當順暢。
平溪區衛生所主任林太仁表示，目前第一週實施下來，因為家屬有多種考量，接種率從接近六成，下滑到三成左右，要施打前，衛生所都會一一打電話，向老人家解釋其身心狀況及危險性程度，透過里長們對長者施打完後的關心，目前知道區內尚未有血栓之類特殊的反應，長者若有發燒、倦怠等情形，也歡迎家屬打電話至衛生所詢問，希望透過整套的接種諮詢服務，讓施打民眾及家屬安心。
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