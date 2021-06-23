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三芝分駐所改善道路環境 多停車格、行穿線

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝分駐所改善道路環境，，增加洽公車格與機車停車格，且有新的行穿線。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝分駐所改善道路環境，，增加洽公車格與機車停車格，且有新的行穿線。 圖／紅樹林有線電視提供

新的三芝分駐所落成，道路繪上整條的紅線，讓民眾沒有地方可以臨停，而且分駐所前行穿線的兩端還是花圃通往電箱，為了改善道路環境，新北市議員鄭宇恩會勘調整標線，增加洽公車格與機車停車格，且有新的行穿線，民眾與學童用路都更安全、方便。

市議員鄭宇恩指出，三芝分駐所落成後，有民眾向服務處來反應，地上的標線繪製了整條紅線，民眾不論是洽公或是去市集買菜都沒有地方可以臨停，為此邀集相關單位與里長一起舉辦了會勘，確認分駐所中有警用停車位的設置，門前是可以畫設停車格供民眾洽公臨停的，因此也要求標線必須要重新整理，改善完成後整理出警用車格、洽公車格與機車停車格供民眾使用。

在分駐所附近還有區公所、三芝國小與三芝的傳統市場，因此這個路段的標誌標線規劃考量層面必須顧及到洽公、學童以及附近鄉親的需求，不只是規劃停車格，原本繪製的行人穿越線兩端是花圃通往電箱，完全不符合行人的用路邏輯，因此在會勘過後，行穿線也有所調整。

原本在分駐所前的行穿線，現在可以見到已經塗銷痕跡，而新的行穿線則是移到靠近三芝國小校門口，可以連接無障礙人行道的位置，將標誌標線一整理改善，讓學童上課更安全，民眾洽公停車也更便利。

公車 人行道

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