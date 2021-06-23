民眾熱心設瑞芳火車站LED電視牆 提升犬貓送養率

為提升毛寶貝認養率，新北市動保處近日與瑞芳民眾江重國合作，完成15隻流浪貓絕育，江重國表示，感謝之餘也協助在瑞芳區火車站前架設LED電視牆，24小時全天播放毛寶貝認養影像、動物救援、捕蜂抓蛇等服務項目，讓來往民眾一目了然更多動物服務訊息，成為最佳服務便捷平台。

從事房仲業的江重國表示，看到流浪貓長期不斷生小貓很困擾，經由朋友告知瑞芳動物之家可以協助流浪犬貓免費絕育，江重國表示，如果是不會使用電腦的民眾，就不知道有這項免費服務，若能藉由電視牆傳達資訊，將可以服務更多高齡長者了解動保處相關服務。

江重國號召位於瑞芳火車站前第一攤業主陳陸金一同幫忙，免費提供牆面空間、設置電表、架設LED電視牆，24小時全天候放送，讓民眾更直接了解動物服務項目，例如犬貓認領養、流浪犬貓絕育、晶片疫苗注射、動物救援、捕蜂捉蛇等業務，讓民眾可適時尋求協助。

有民眾回饋，自己到瑞芳市區採買時，一出火車站就看到對面電視牆上掛有瑞芳動物之家服務訊息，很訝異電視牆傳達訊息的便捷與迅速，瑞芳火車站旅客每天進出量非常大，尤其假日更達千人，電視牆讓瑞芳民眾知道瑞芳動物之家及免費TNVR服務。瑞芳動物之家也藉此推廣認養，今年認領養數累計達到42隻，對動物之家相關業務資訊傳達，有相當大助益。