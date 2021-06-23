快訊

直播／篩3200人僅11陽 柯文哲：北農陽性率不高 僅0.34%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞東醫院今再進駐新北果菜 單日目標為600人施打疫苗

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北果菜公司總經理江惠貞。記者李成蔭／攝影
新北果菜公司總經理江惠貞。記者李成蔭／攝影

亞東醫院團隊今日再進駐新北果菜市場，為造冊人員施打疫苗，目標今日能完成600人接種。新北市長侯友宜表示感謝，希望能盡速施打完畢；新北果菜公司總經理江惠貞則叮嚀，醫師要多加評估接種者身體情況，讓他們能安心。

亞東醫院「快篩部隊」昨日進駐新北果菜市場，為相關人員做快篩，單日篩檢量達3627人，且全呈陰性；醫院今日再由疫苗「快打部隊」進駐，為相關人員施打疫苗。

亞東醫院表示，快篩部隊於昨日撤場時，快打部隊就接續進入完成場佈，並配合果菜市場人員下班時間，於今日上午8時30分開始為造冊人員施打，目標當日完成600人接種。

侯友宜今日對此表示感謝，希望相關人員都能盡快接種完畢，能有保護力及身體健康，以維持農產品正常供應；江惠貞則叮嚀，果菜市場相關人員多以勞動性質為主，希望醫師在問診時能對人員的身體狀況多加了解及評估，讓接種的人員能安心。

亞東醫院也說，感謝市府決斷支持、果菜公司組織動員，讓快篩專案、施打專案順利進行，呼籲民眾能勇於篩檢及接種疫苗，以了解自身情況，並加強自身保護力，阻絕病毒持續傳播。

亞東醫院「快篩部隊」昨日進駐板橋果菜市場，為相關人員做快篩。記者李成蔭／攝影
亞東醫院「快篩部隊」昨日進駐板橋果菜市場，為相關人員做快篩。記者李成蔭／攝影
板橋果菜市場現場接種疫苗前問診情況。圖／亞東醫院提供
板橋果菜市場現場接種疫苗前問診情況。圖／亞東醫院提供
板橋果菜市場今日施打環境，現場規劃四線施打疫苗。圖／亞東醫院提供
板橋果菜市場今日施打環境，現場規劃四線施打疫苗。圖／亞東醫院提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
亞東醫院「快打部隊」今日進駐板橋果菜市場，為相關人員施打疫苗。圖／亞東醫院提供
亞東醫院「快打部隊」今日進駐板橋果菜市場，為相關人員施打疫苗。圖／亞東醫院提供

疫苗 亞東醫院

延伸閱讀

落實廠區防疫 新北產業園區設快篩站

影／「載菜去北農會怕啊」 彰化果菜市場今起快篩

台東果菜市場暫無快篩 縣府提供貨運司機快篩服務

陳時中巡視新北三重果菜市場 讚許篩檢高效率

相關新聞

亞東醫院今再進駐新北果菜 單日目標為600人施打疫苗

亞東醫院團隊今日再進駐新北果菜市場，為造冊人員施打疫苗，目標今日能完成600人接種。新北市長侯友宜表示感謝，希望能盡速施...

新北聯合醫院缺資源 議員王威元與地方人士合捐上百萬

疫情嚴峻，新北市議員王威元為協助抗疫，與三重扶輪社合作，捐贈2台總價值60萬的移動式負壓機，另外還與新潤建設一起捐了50...

台2線汰換管線工程延期 瑞芳貢寮8里月底停水23小時

台二線汰換管線工程原預計今明兩天辦理，台灣自來水公司表示因氣候不穩定，將延期到6月30日與7月1日之間，屆時也將停水，請...

台北市刑警大隊搬新家 新大樓結合太陽能光電綠建築

台北市刑警大隊新建大樓，已經在大同區重慶北路2段219號全新落成啟用！建築設計為地上17層、地下5層的現代化辦公大樓，結...

居家辦公、上課不用煩惱料理 新北餐飲科大廚支援菜單

三級警戒已持續一個月，新北市穀保家商設計出一系列中餐、烘焙等實作課程，莊敬工家餐飲科則推出系列親子共學影片「悟人子弟X教...

首座園區快篩站進駐新北產業園區 可供4.4萬名員工採檢

新北市今日在新北產業園區設立首座園區型快篩站，為月初推動安心企業快篩計畫其中1項作業，有別於其他企業快篩以單一企業為主，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。