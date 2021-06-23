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亞東醫院今再進駐新北果菜 單日目標為600人施打疫苗
亞東醫院團隊今日再進駐新北果菜市場，為造冊人員施打疫苗，目標今日能完成600人接種。新北市長侯友宜表示感謝，希望能盡速施打完畢；新北果菜公司總經理江惠貞則叮嚀，醫師要多加評估接種者身體情況，讓他們能安心。
亞東醫院「快篩部隊」昨日進駐新北果菜市場，為相關人員做快篩，單日篩檢量達3627人，且全呈陰性；醫院今日再由疫苗「快打部隊」進駐，為相關人員施打疫苗。
亞東醫院表示，快篩部隊於昨日撤場時，快打部隊就接續進入完成場佈，並配合果菜市場人員下班時間，於今日上午8時30分開始為造冊人員施打，目標當日完成600人接種。
侯友宜今日對此表示感謝，希望相關人員都能盡快接種完畢，能有保護力及身體健康，以維持農產品正常供應；江惠貞則叮嚀，果菜市場相關人員多以勞動性質為主，希望醫師在問診時能對人員的身體狀況多加了解及評估，讓接種的人員能安心。
亞東醫院也說，感謝市府決斷支持、果菜公司組織動員，讓快篩專案、施打專案順利進行，呼籲民眾能勇於篩檢及接種疫苗，以了解自身情況，並加強自身保護力，阻絕病毒持續傳播。
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