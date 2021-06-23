新北聯合醫院缺資源 議員王威元與地方人士合捐上百萬

疫情嚴峻，新北市議員王威元為協助抗疫，與三重扶輪社合作，捐贈2台總價值60萬的移動式負壓機，另外還與新潤建設一起捐了50萬給聯合醫院三重院區的醫護人員做住宿特約飯店使用，盼做第一線人員最強力後盾。

新北市政府日前祭出補助醫護免費住宿計畫，由捷絲旅台北三重館提供49間、成旅晶贊台北蘆洲館提供24間，共計73間供聯合醫院醫護使用，但儘管如此，仍有多名同仁因房間不足無法安心入住。

王威員知情後，立刻與新潤建設討論，合捐50萬元作為住宿基金。王威元說，疫情險峻，許多醫護在第一線作戰不趕回家，就怕把病毒帶給家人，所以他們聽到後馬上捐款，希望讓醫護同仁都能安心作戰。

王威元表示，除了住宿基金，他在20日得知聯合醫院缺少移動式負壓機時，便與三重扶輪社友們合作，一起捐出60萬元，購買2台移動式負壓機，於今日送到醫院，讓醫護人員有更強力的武器作戰。