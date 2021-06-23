新莊運動公園地下停車場進度超前 明年6月正式啟用

新北市新莊棒球場每逢重要賽事，周邊停車場皆會出現一位難求的情形，更是造成復興路、公園路一帶的交通壅塞，市府爭取前瞻預算，在新莊運動公園興建地下停車場，耗資9億1653萬，目前工程進度已達47%，超前原本規畫，預計明年6月可如期啟用。

新莊棒球場是雙北最重要的球場之一，經常舉辦大型賽事，但由於周邊居民多，停車位少，每次舉辦世界棒球經典賽或是中華職棒賽事時，就會出現找不到停車位，導致大塞車的情形，有時甚至要排上半個小時至一個小時才有位置，比賽都已進入3、4局。

新北市為解決停車問題，決定依公共設施用地多目標使用辦法，爭取前瞻補助，利用運動公園興建地下停車場，以紓解居民和球迷們的停車需求，連帶減少周邊道路交通的壓力。

去年開始興建的新莊運動公園地下停車場，共耗資9億1653萬，其中3億元經費是向中央爭取到的前瞻預算，市府將興建地下三層的停車場，可提供636格汽車、140格機車停車位，除供應賽事期間停車需求，也能解決周遭住戶停車位不足的問題，將成為新北市升格以來最大的停車場。

交通局表示，去年7月動工後，陸續遇到工區管線遷移和台北歲修等因素，導致工程進度受到影響，但經過施工團隊全力監造，使得現在的施工進度得以超前。

交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，疫情期間，工地訂定三級警戒工作守則，如簡訊實聯制、每日上工前出示台灣社交APP確認比對結果、量測體溫、工區內全程配戴口罩、工作時保持距離、勤洗手及每日定時消毒等強化防疫措施，施工團隊並維持一定工率施工，交施工團隊，預計明年6月即可順利啟用。