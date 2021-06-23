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台2線汰換管線工程延期 瑞芳貢寮8里月底停水23小時

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
瑞芳及貢寮的8個里將於6月30日9時起至7月1日8時止停水，請民眾預先存水備用。記者李成蔭／攝影
瑞芳及貢寮的8個里將於6月30日9時起至7月1日8時止停水，請民眾預先存水備用。記者李成蔭／攝影

台二線汰換管線工程原預計今明兩天辦理，台灣自來水公司表示因氣候不穩定，將延期到6月30日與7月1日之間，屆時也將停水，請民眾預先存水備用；新北水利局說明，此次影響範圍包含瑞芳及貢寮的8個里，停水期間將持續相關管制，以督促台水公司儘速完工復水。

台水公司第一區管理處表示，因近期氣候不穩定有大雨發生機會，所以原訂23日及24日辦理「新北市瑞芳區台二線76K+200至77K+930汰換管線工程」，將延期至6月30日9時起至7月1日8時止，停水時間共計23小時，請民眾預先儲水備用。

水利局表示，停水範圍包含瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里，以及貢寮區和美里，停水期間將持續管制，以督促台水公司儘速完工復水。

水利局指出，本次停水設有8處臨時供水站，包含瑞濱里活動中心（新北巿瑞芳區建基一路4-2號）、深澳里活動中心（新北巿瑞芳區深澳路67-1號）、鼻頭里（鼻頭停車場公廁旁）、濂洞里（水湳洞遊客中心）、海濱里海濱路38號旁、濂新里（明里路90號旁）、深澳里（深澳路185-5號旁）、貢寮區下雙溪街20號。

水利局提醒，民眾在停水期間請配合關閉抽水馬達電源，以免馬達空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。恢復供水後，如仍無水或缺水時，請通知台水公司或新北政府水利局立即處理。如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水請洽免付費專線：1910、第一區管理處：(02)2458-2233、瑞芳營運所：(02)2497-2006、停水消息請上台水公司網站（https://www.water.gov.tw/）查詢。

停水 瑞芳

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