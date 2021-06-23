落實廠區防疫 新北產業園區設快篩站

新北市政府為落實廠區新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，今天在新北產業園區設置快篩站，預估每天最高可篩檢600人。採預約制及企業團進團出方式採檢。

新北市政府經濟發展局今天表示，新北產業園區年產值達新台幣3000億元以上，在園區上班員工人數近4萬4000人，是雙北產值及員工密度最高園區之一，也是各項防疫醫材的生產重鎮。

經發局表示，為落實廠區的防疫工作，日前在新北產業園區工商展覽中心設置大型疫苗注射站，今天續在園區內設置快篩，以就近服務園區企業與員工，市長侯友宜也到場慰勉亞東醫院支援醫護人員的辛勞，並肯定這是企業與政府充分合作抗疫的實證。

經發局長何怡明表示，新北產業園區快篩站每天最高採檢人數為600人次，採預約制。企業需於3天前將報名表及醫院報價單用印傳送經發局或市府服務中心，依據通知時段進場採檢，採團進團出，以有效快速地為企業篩檢把關。

她表示，若快篩呈陽性反應者可立即進行PCR核酸檢測，並由防疫計程車後送防疫旅館，等待檢測結果。