台北市刑警大隊搬新家 新大樓結合太陽能光電綠建築

台北市刑警大隊新建大樓，已經在大同區重慶北路2段219號全新落成啟用！建築設計為地上17層、地下5層的現代化辦公大樓，結合太陽能光電與有效水資源運用的節約能源綠建築，並提供了景觀與綠地開放空間。

原刑事警察大隊辦公廳舍位於武昌街1段，1989年建築完成，沿用至今超過30年，但刑事警察大隊內外勤單位已擴增至21個單位，辦公空間嚴重不足，駐地分散多處，警方或民眾洽公很不方便；且廳舍老舊，無法因應新型態治安維護、容納高效能高科技犯罪偵查設備以及提供同仁24小時友善的勤務環境，因此決定新建大樓。

北市刑大新建大樓在今年完工日前啟用，成為大同區地標性新建築。

警方說，刑事警察大隊為台北市重要治安機構，新建大樓正式啟用後，不僅將原本分散多處的駐地全部整合，提供更便利的洽公環境，還能透過高科技、現代化和便民化的警察團隊，以更佳的工作表現及服務熱忱，來擴大服務效能，提升行政效率，提供市民一個更安全、安居、友善的生活環境。