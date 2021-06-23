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台北市刑警大隊搬新家 新大樓結合太陽能光電綠建築

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
台北市刑警大隊新建大樓，日前落成啟用，台北市警察局長陳嘉昌（左一）、台北市刑大大隊長陳明君（右一）巡視新大樓設備。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑警大隊新建大樓，日前落成啟用，台北市警察局長陳嘉昌（左一）、台北市刑大大隊長陳明君（右一）巡視新大樓設備。記者廖炳棋/翻攝

北市刑警大隊新建大樓，已經在大同區重慶北路2段219號全新落成啟用！建築設計為地上17層、地下5層的現代化辦公大樓，結合太陽能光電與有效水資源運用的節約能源綠建築，並提供了景觀與綠地開放空間。

原刑事警察大隊辦公廳舍位於武昌街1段，1989年建築完成，沿用至今超過30年，但刑事警察大隊內外勤單位已擴增至21個單位，辦公空間嚴重不足，駐地分散多處，警方或民眾洽公很不方便；且廳舍老舊，無法因應新型態治安維護、容納高效能高科技犯罪偵查設備以及提供同仁24小時友善的勤務環境，因此決定新建大樓。

北市刑大新建大樓在今年完工日前啟用，成為大同區地標性新建築。

警方說，刑事警察大隊為台北市重要治安機構，新建大樓正式啟用後，不僅將原本分散多處的駐地全部整合，提供更便利的洽公環境，還能透過高科技、現代化和便民化的警察團隊，以更佳的工作表現及服務熱忱，來擴大服務效能，提升行政效率，提供市民一個更安全、安居、友善的生活環境。

另外新冠肺炎疫情持續嚴峻，為使堅守在第一線崗位刑警能降低染疫風險並增加保護力，台北松山慈惠堂化身刑警後盾，捐贈北市刑大隔離衣300件，讓北市刑警在全新的工作環境中，也能安心執勤，繼續為國家社會治安貢獻心力。

台北市刑警大隊新建大樓，日前落成啟用。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑警大隊新建大樓，日前落成啟用。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑警大隊新建大樓，日前落成啟用。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑警大隊新建大樓，日前落成啟用。記者廖炳棋/翻攝

北市 綠建築 警察

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