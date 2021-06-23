首座園區快篩站進駐新北產業園區 可供4.4萬名員工採檢

新北市今日在新北產業園區設立首座園區型快篩站，為月初推動安心企業快篩計畫其中1項作業，有別於其他企業快篩以單一企業為主，新北產業園區上千家廠商近4萬4千名員工都可篩檢，單日篩檢量約500到600人。

經發局表示，這次快篩站設在園區內二期標準廠房公共場域，用地先前就屬市府所有，標售後仍跟園區管委會有合作關係，這次透過管委會與經濟部工業局新北產業園區服務中心協助，將快篩站相關硬體設備設置，並媒合由亞東醫院採檢，為首座園區快篩站。

月初經發局推動安心企業快篩計畫，這次園區快篩站也是其中一環，經發局長何怡明指出，園區快篩站每日量能可達500到600人，採預約制，企業須於3天前將報名表及醫院報價單用印傳給經發局或服務中心，才會通知時段進場採檢，採團進團出，若有快篩陽會再加採PCR，並由防疫計程車送到防疫旅館等待結果。

經發局說明，不少企業因員工人數較少，因安心企業快篩計畫會由企業負擔成本支出，包括醫療資源、篩檢場地、後送車輛與隔離處所等，這次則是園區超過1千家廠商近4萬4千名員工都能篩檢，成本會再依各企業篩檢員工數量去分，減少企業負擔。

市長侯友宜表示，新北市確診者中職場染疫佔16.83％，在先前計畫中超過30家企業提出申請，千人以上規模有5家，另有6家每月會採檢1次，但對象都是給單一企業員工，預計篩檢1.7萬人中已完成1.2萬人。