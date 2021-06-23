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居家辦公、上課不用煩惱料理 新北餐飲科大廚支援菜單
三級警戒已持續一個月，新北市穀保家商設計出一系列中餐、烘焙等實作課程，莊敬工家餐飲科則推出系列親子共學影片「悟人子弟X教學日記」與「支援菜單X家長日記」，讓學生在家學習期間，利用簡易設備、材料，烹製簡單料理與家人共享，親子開心品味美食共度宅時光。
穀保家商餐飲科主任江裕春表示，老師何國熙、潘宏基透過停課不停學遠距教學實習課程，課程設計主要是希望在疫情期間實作課程能結合生活應用能力，將所學應用出來，製作簡單的餐點和點心與家人共享，吃得更為安心，學生甚至邀請家長一起參與，增加親子互動，一同共學精進廚藝。
就讀穀保家商餐飲科的學生蔡汶翰表示，停課後無法到校進行實習課程，老師透過線上教學，讓自己在家一步一步按照示範，如同個人化教學，完成中餐的實習；學生王德源表示，在家製作愛文芒果毛巾捲，邀請母親一起參與、品嘗，增進親子互動，更讓父母認識餐飲專業的經驗與養成不易。
莊敬工家校長林淑貴表示，親子共學影片主題從輕食沙拉、三色炒雞片再到家常炒飯、炒麵，甚至是西餐的義大利麵，最後還有甜點的製作(慕斯、雪莓娘、泡芙)，都是最容易入門上手的簡易料理。整套課程，豐富有趣，彈指之間，美味料理即可上桌，老師錄製的教學影片也可供學生課後繼續練習，發揮學習效益。歡迎有興趣的民眾可至「輕鬆料理出好菜X家長日記」欣賞影片，練習自己動手作美味料理。
莊敬工家餐飲科學生張諼翎的媽媽說，停課不停學期間，透過老師們線上實作教學，從選菜、備料、醃製、下鍋慢燉或快炒，都能按照線上的教學步驟完成，從與女兒一起準備美味料理中，感覺親子之間互動更加緊密，也更溫馨幸福。
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