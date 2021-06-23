瑞芳動物之家為15隻流浪貓絕育 商家贊助電視牆表謝意

新北市瑞芳區房地產相關業者江重國，長期對火車站旁停車場出現流浪貓，且不斷繁殖感到困擾。通報瑞芳動物之家後，獸醫師王嚴緖短時間內完成15隻流浪貓絕育手術。江為表達謝意，促成在火車站前設立LED電視牆，對動物之家推動業務大有幫助。

新北市動物保護防疫處今天表示，江重國經朋友告知瑞芳動物之家可協助流浪犬貓免費絕育（TNVR），隨即向動物之家反應火車站旁停車場流浪貓狀況，希望協助控制流浪貓數量，不要一直成長。王嚴緖在短時間內，完成15隻流浪貓絕育作業。

江重國說，很多民眾不知道動物之家有提供絕育手術免費服務，想要設立電視牆傳達這個資訊，讓更多高齡長者知道。

江重國洽請瑞芳火車站前第一攤商家陳陸金幫忙，免費提供牆面空間、設置電表。架設LED電視牆後，動物之家24小時全天候放送犬貓認領養、流浪犬貓絕育、晶片疫苗注射、動物救援、捕蜂捉蛇等業務，讓民眾可適時尋求協助。

王嚴緖近日前往貢寮區捕捉流浪貓做絕育手術，得知求助民眾是到瑞芳市區採買時，一出火車站就看到電視牆播放瑞芳動物之家服務訊息，才知道可請動物之家幫忙。

王說，瑞芳火車站旅客每天進出量非常大，廣告效益大，除了宣傳免費TNVR服務，也會推廣認養，今年認領養數已達42隻。