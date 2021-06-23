北市府：往回追溯北農相關個案 釐清疫情源頭

台北市政府昨天宣布，北農相關人員確診總數新增9人，累計54人。北市府說明，拿到外縣市疫調資料後，開始往回撈出所有相關個案，追溯疫情源頭，9人中僅2人為昨天實際新增。

台北市副市長黃珊珊表示，北農從5月14日爆發第一例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診到6月21日，累計45人染疫；柯文哲昨天則指出，北農相關人員確診數，從5月14日至6月22日累計54例。

台北市政府說明，並不是一天新增9例確診，而是拿到外縣市疫調資料後，開始拼湊起疫情的全貌，回溯出有7例屬北農相關人員，另外2例則是昨天新增確診個案。

北市府表示，因為北農相關人員來自全台各個縣市，個案間不見得彼此有關係，可能只是剛好都在北農批發貨品，現在把所有個案撈出來後，要開始找出個案跟個案是在哪裡碰過、怎麼互相傳染的，有一定難度。

傳染病防治醫療網台北區副指揮官璩大成說，北農有許多進出的人，為了追溯疫情源頭以及追蹤傳染路徑，必須將所有相關案子都納入，這是疫調的必要手段。

璩大成指出，就像是建立家族樹一樣，越追個案就會越多，不過統計到現在應該差不多了，加總起來每天平均新增2到3人。璩大成並未提供最新確診數字。