陳時中巡視新北三重果菜市場 讚許篩檢高效率

衛福部長陳時中與農委會主委陳吉仲今天巡視三重果菜市場，稱讚新北篩檢作業高效率。市府表示，篩檢果菜市場3627人全部陰性，社區篩檢12%有接觸史，今天開始打疫苗。

新北市政府今天舉行市政會議，衛生局長陳潤秋會中報告，台北農產運銷股份有限公司新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）染疫確診者中，至22日與新北相關的有27例。

陳潤秋說，昨天由亞東紀念醫院團隊協助在三重果菜市場與板橋果菜市場協助篩檢，一天內全部篩檢3627人，幾乎是高效率「完成不可能的任務」，篩檢結果出爐，全部是快篩陰性。

陳潤秋說，北農染疫事件中，承銷商與攤商有許多人住在新北市，昨天社區篩檢站篩檢量增高為6425人，其中，自述有北農接觸史的有773人，佔了12%。22日篩出17人為陽性，其中，有1人在北農工作、2人在台北市環南市場工作。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中和農業委員會主委陳吉仲，今天清晨5時15分前往新北市三重果菜市場實地瞭解了市場作業流程、工作人員作息和出入動線管理情況。

新北果菜運銷股份有限公司總經理江惠貞接受中央社記者電話訪問時表示，她陪同陳時中等人進入果菜市場前，先通過次氯酸水的全身噴霧通道，隨後，瞭解相關防疫動線、篩檢作業及今天要施打疫苗的作業準備。

陳時中對於三重果菜市場內的有限空間，可以一天完成三重果菜市場2182人、板橋果菜市場1445人的篩檢，認為效率高到不可思議，江惠貞轉述，陳時中說，「比想像的好太多了」。

江惠貞說，她告訴陳時中，「部長，你現在站的位置就是篩檢站的位置」，21日下午攤商總動員將貨物搬走，騰出空間篩檢。三重果菜市場現場配置5線，板橋果菜市場現場配置3線，清晨6時開始，10個小時內完成3627人的快篩作業，平均一小時就完成362人。

江惠貞向陳時中表示，今天開始，分別在三重小巨蛋體育館及板橋果菜市場施打疫苗，對象為承銷商、板車工及工作人員，至於由各地運送蔬果貨物進場的運輸人員，將由農委會農糧署規劃接種疫苗作業。

市長侯友宜在新北市政會議表示，新北市因為地緣關係，與北農染疫事件息息相關，依統計有10%的從業人員有人流密切往來，新北市府將與台北市共同承擔，積極斬斷傳播鏈，雙北一起努力解決防疫問題。

至於今天在兩處果菜市場施打疫苗，侯友宜受訪表示，中央希望新北市先自己的庫存疫苗接種，事後中央會補足給新北兩果菜公司施打的所需疫苗數量。這一點，雙方已經協調好。