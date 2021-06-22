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新北議員媒合民間產業 合捐千件隔離衣

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市議員江怡臻（右4）媒合民間企業捐贈防疫物資給土城、恩主公醫院以及消防分隊。圖／江怡臻提供
新北市議員江怡臻（右4）媒合民間企業捐贈防疫物資給土城、恩主公醫院以及消防分隊。圖／江怡臻提供

新北市議員江怡臻媒合民間資源，今日分別前往土城、三峽恩主公醫院以及土城、清水、頂埔消防分隊致贈防疫物資，總計捐出上千件隔離衣、4台二氧化氯消毒機、4千顆消毒錠以及6箱香皂，對第一線防疫人員表達感謝。

土城醫院長黃璟隆表示，疫情期間院方開設3間專責病房、土城戶外篩檢站及深坑集中防疫所（252個房間），並提供市民施打疫苗服務，全心全意為市民服務。恩主公醫院副院長胡太晉副院長表示，恩主公醫院肩負抗疫重責，雖分流上班，但仍全力守護民眾健康，昨日也開設社區快篩站，讓三峽居民能就近篩檢。

江怡臻這次與土城區工商婦女企業管理協會合捐千件隔離衣給土城、清水、頂埔消防分隊；同時也協同三峽廣行宮、普力生化公司、諾貝達磁磚共同捐贈土城醫院、恩主公醫院各2台二氧化氯消毒機、4千顆消毒錠、以及6箱承德油脂黑糖香皂，表達對抗疫人員的力挺。

江怡臻指出，新北是這次疫情重災區，許多消防醫護工作量早已超出負荷，都是咬著牙撐著，捐贈這些物資也許無法分擔他們身心上的辛勞，但裝備至少能讓消防醫護們無後顧之憂。

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