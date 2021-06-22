北市府：艋舺公園、台北車站共14街友確診

台北市社會局今天表示，萬華自5月初成為疫情熱區，艋舺公園至今共有6名街友陸續確診，台北車站則有8名街友染疫，皆依規定送醫或入住防疫旅館隔離。

社會局表示，自去年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情開始，每週都會針對台北車站及艋舺公園街友聚集處夜訪、宣導防疫措施、發放口罩、量體溫，並協助身體不適的街友就醫。

然而，社會局指出，自5月初萬華本土疫情爆發至今，艋舺公園有6名街友陸續確診，社會局已匡列接觸者並安排入住防疫旅館隔離，大部分接觸者及確診者已解隔，僅剩1名街友尚在住院。

社會局表示，台北車站有3名街友因身體不適，自行就醫採檢後確診，社會局陸續分批安排169名街友及接觸者採檢，其中5人確診，總計共8名街友染疫，皆送醫或入住防疫旅館隔離。

社會局表示，台北市長柯文哲將街友列入優先施打疫苗對象，社會局將媒合醫療院所或醫師公會協助接種，給予弱勢族群最直接的關懷與救助，並持續針對街友聚集的場域加強防疫宣導及物資補給，盼能降低街友染疫風險，有效阻斷疫情傳染鏈。