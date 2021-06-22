新北單日篩完果菜市場人員 3626人全採陰

北農群聚擴大，機動快篩隊今日進駐新北果菜市場，除輪休或請假者外，已經完成全員篩檢，共3626人，且全都為陰性，極少數今日未到者，果菜公司也會盡到通知的責任，並持續落實場內防疫措施。

新北果菜公司表示，今日一共篩檢3626人，其中板橋果菜市場1445人、三重果菜市場2181人，全部都為陰性，有些人員因為輪休或請假者，明日可到新北40處篩檢站做篩檢。

新北果菜公司指出，今天篩檢非常踴躍、超乎預期，人數基本上已經幾近全員，倒不必擔心有漏網之魚，因為兩個果菜市場中都有相關協會，有名冊做追蹤，果菜公司也會有承銷人等人員名冊，會統計今天完成篩檢的人員，並資料做比對，以通知尚未篩檢的人員盡快做篩檢。