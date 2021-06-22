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法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

北市環南市場爆15人確診 市場處：天天消毒

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市曾派快篩隊至環南市場篩檢。圖／市府提供
北市曾派快篩隊至環南市場篩檢。圖／市府提供

北市疫情連環爆，台北市議員許淑華今指出，環南市場攤商有人確診，沒有被匡列，還繼續在菜市場工作。對此，市場處表示，環南市場在5月25日至6月14日共有15人確診，若有攤商確診將由衛生局協助隔離，且市場處每日均有進行消毒作業。

許淑華今在議會質詢時指出，環南市場攤商有人確診，且沒有被匡列，仍還在菜市場繼續工作，要求衛生局進行了解。並質疑，若環南市場疫調都沒有結果，接下來恐爆發更多確診案例，要求北市府疫調匡列狀況要公開透明。

對此，市場處表示，環南市場在5月25日至6月14日共有15人確診，有些個案可能還通報當中。目前有成立群組，依照衛生局規範處理，若攤商有確診由衛生局協助隔離。市場處則針對現場環境處理，包括在攤商攤位加強消毒，以及全場環境消毒，目前全場消毒已經是每天進行。

市場處表示，若有接到確診訊息，衛生局會與自治會、攤商互相溝通，確保確診者不會前往市場，如果可以確定某個攤位有染疫者足跡，該攤位將會消毒三天，並強調現在每天都會進行全場消毒。

衛生局 北市 許淑華

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