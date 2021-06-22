北農承銷人抱怨快篩慢！趕不及24日證明 黃珊珊：會加速

北農爆發群聚感染，北市府採打疫苗圍堵疫情，不過北市府的快篩速度不夠，引發許多承銷人抱怨，尤其6月24日起，若沒持快篩陰性證明，就無法進入北農，有承銷人反彈擔心恐影響生計。台北市副市長黃珊珊今天表示，目前北農快篩2.0專案，台北市快篩量能每天約達一千人，24日起，若無快篩陰性證明無法進入北農，的確到24日，可能還會有一些人沒有辦法快篩到，接下來北市府會在萬大國小多開幾條快篩線，加速快篩。

另外，對於今天萬大國小快篩站的狀況混亂，許多人拿不到號碼牌，黃珊珊說，今天的號碼牌是昨天下午就發完300分，今天又加發200分，但北市府還是希望能事先造冊，因現場排入快篩還需要打條碼，資料填寫，相當耗時，透過事先名冊造冊，會比較完整，也比較有效率。

黃珊珊表示，目前北農已經有500多人快篩完畢，若以現在每天一千位快篩，的確會讓承銷人相當心急，希望加快速度。

黃珊珊說，北市府今天開設仁愛醫院、中興醫院、萬大國小設置三個快篩點，北市府還是希望能先造冊快篩，尤其很多承銷人很心急，可能會先來排隊，但若先造冊速度將更快，市府今天有來的都會篩，但希望明天起，可以公司先造冊，北市府會盡快進行快篩。