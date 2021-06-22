快訊

法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

北農承銷人抱怨快篩慢！趕不及24日證明 黃珊珊：會加速

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天表示，目前台北市快篩量能每天約達一千人，的確到24日，可能還會有一些人沒有辦法快篩到，接下來北市府會在萬大國小多開幾條快篩線，加速快篩。圖／北市府提供
台北市副市長黃珊珊今天表示，目前台北市快篩量能每天約達一千人，的確到24日，可能還會有一些人沒有辦法快篩到，接下來北市府會在萬大國小多開幾條快篩線，加速快篩。圖／北市府提供

北農爆發群聚感染，北市府採打疫苗圍堵疫情，不過北市府的快篩速度不夠，引發許多承銷人抱怨，尤其6月24日起，若沒持快篩陰性證明，就無法進入北農，有承銷人反彈擔心恐影響生計。台北市副市長黃珊珊今天表示，目前北農快篩2.0專案，台北市快篩量能每天約達一千人，24日起，若無快篩陰性證明無法進入北農，的確到24日，可能還會有一些人沒有辦法快篩到，接下來北市府會在萬大國小多開幾條快篩線，加速快篩。

另外，對於今天萬大國小快篩站的狀況混亂，許多人拿不到號碼牌，黃珊珊說，今天的號碼牌是昨天下午就發完300分，今天又加發200分，但北市府還是希望能事先造冊，因現場排入快篩還需要打條碼，資料填寫，相當耗時，透過事先名冊造冊，會比較完整，也比較有效率。

黃珊珊表示，目前北農已經有500多人快篩完畢，若以現在每天一千位快篩，的確會讓承銷人相當心急，希望加快速度。

黃珊珊說，北市府今天開設仁愛醫院、中興醫院、萬大國小設置三個快篩點，北市府還是希望能先造冊快篩，尤其很多承銷人很心急，可能會先來排隊，但若先造冊速度將更快，市府今天有來的都會篩，但希望明天起，可以公司先造冊，北市府會盡快進行快篩。

快篩 北市 北農

延伸閱讀

北農4千人打疫苗 黃珊珊：聯醫進駐3周 直到有保護力

禾馨稱有回報 黃珊珊:只要施打非規定 就要自己負責

士林長照家屬嗆市府沒辦說明會 「記者會上公然說謊」

士林某護理之家群聚案 家屬控機構未分艙分流

相關新聞

盼中央多發疫苗給新北果菜 侯友宜：陳吉仲已讀不回

北市因北農群聚獲中央多配發10%疫苗，新北市長侯友宜指出，新北果菜市場第二輪篩檢直至下午兩時都呈陰性，但仍會幫相關人員施...

汐止康寧街國一南下匝道決標 將於2025年完工

新北交通局今宣布，「國道一號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」經提報高公局後，已於今年5月決標，預計2025年完工；另外交...

侯友宜看不到能微解封條件 向中央提4大建議

衛福部長陳時中今日表示明天會對微解封定案，但新北市長侯友宜下午卻說，至今他看不見新北市能微解封的條件，並向中央提出4大建...

士林長照家屬嗆市府沒辦說明會 「記者會上公然說謊」

台北市士林區某護理之家48人確診、3人死亡，市府指該機構疑似隱匿疫情，不過該機構表示均有回報，更批評衛生局動作太慢。如今...

北市環南市場爆15人確診 市場處：天天消毒

台北市疫情連環爆，台北市議員許淑華今指出，環南市場攤商有人確診，沒有被匡列，還繼續在菜市場工作。對此，市場處表示，環南市...

新北單日篩完果菜市場人員 3626人全採陰

北農群聚擴大，機動快篩隊今日進駐新北果菜市場，除輪休或請假者外，已經完成全員篩檢，共3626人，且全都為陰性，極少數今日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。