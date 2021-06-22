北農承銷人抱怨快篩慢！趕不及24日證明 黃珊珊：會加速
北農爆發群聚感染，北市府採打疫苗圍堵疫情，不過北市府的快篩速度不夠，引發許多承銷人抱怨，尤其6月24日起，若沒持快篩陰性證明，就無法進入北農，有承銷人反彈擔心恐影響生計。台北市副市長黃珊珊今天表示，目前北農快篩2.0專案，台北市快篩量能每天約達一千人，24日起，若無快篩陰性證明無法進入北農，的確到24日，可能還會有一些人沒有辦法快篩到，接下來北市府會在萬大國小多開幾條快篩線，加速快篩。
另外，對於今天萬大國小快篩站的狀況混亂，許多人拿不到號碼牌，黃珊珊說，今天的號碼牌是昨天下午就發完300分，今天又加發200分，但北市府還是希望能事先造冊，因現場排入快篩還需要打條碼，資料填寫，相當耗時，透過事先名冊造冊，會比較完整，也比較有效率。
黃珊珊表示，目前北農已經有500多人快篩完畢，若以現在每天一千位快篩，的確會讓承銷人相當心急，希望加快速度。
黃珊珊說，北市府今天開設仁愛醫院、中興醫院、萬大國小設置三個快篩點，北市府還是希望能先造冊快篩，尤其很多承銷人很心急，可能會先來排隊，但若先造冊速度將更快，市府今天有來的都會篩，但希望明天起，可以公司先造冊，北市府會盡快進行快篩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言