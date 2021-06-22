汐止康寧街國一南下匝道決標 將於2025年完工

新北交通局今宣布，「國道一號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」經提報高公局後，已於今年5月決標，預計2025年完工；另外交通局也提出「國道三號南港交流道增設南下出口匝道並銜接南港聯絡道可行性研究」，預計年底完成期末報告，並提報高公局審查。

康寧街位於汐止基隆河北側地區，連接許多大型社區與村里，是汐止民眾通勤重要幹道，車流需要繞到國道南側才能進入國道，造成汐萬路、禮門街、中正路及大同路等，尖峰時刻容易發生嚴重交通堵塞情況。

交通局綜合規畫科長吳政諺說，經提報「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」，高公局核定總工程經費4.96億元，已辦理完成匝道設計且主體工程5月27日決標，完工後可節省20分鐘車程。

另外汐止往南港方向，會有大同路、新台五路2股車流在汐止Costco賣場前匯集成1股車流，部分穿越北山大橋抵達南港展覽館，部分透過北山大橋轉環東大道，但只要車流匯集點、北山大橋出現交通事故，就會癱瘓整個汐止交通。

吳政諺說，交通局啟動「國道三號南港交流道增設南下出口匝道銜接南港聯絡道可行性研究」，國三南下過14公里處的南港匝道後，再增設新匝道銜接南港聯絡道，未來從新台五路進國三南下匝道，就可轉接環東大道抵達台北市。