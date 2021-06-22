瑞芳警局獲贈自動消毒門 將病毒「拒之門外」

為了提升警分局進出的健康安全把關，醇白國際股份有限公司熱心捐贈了「自動消毒門」給瑞芳警分局，藉自動感測，全方位無死角地將病毒拒之門外，讓員警們能更加安心執行勤務。

瑞芳警分局獲捐了一台全新的自動消毒門，藉由門口的感測儀，員警及洽公民眾一旦走進空間內，便能由消毒水霧噴灑，將門外病菌消除，建議民眾進入時停等幾秒，讓水霧附著，腳底下也有消毒地墊，可以清除鞋底沾染的病菌。

瑞芳分局行政組長秦仕緯表示，很感謝熱心企業醇白國際股份有限公司的捐贈，提升警分局對病毒的抵抗力，而在六月也有許多公益團體及公司，提供護目鏡、面罩、酒精及噴瓶等物資，給予警察同仁最大的支持與保護。

瑞芳警分局也呼籲民眾，疫情期間應配合政府防疫政策，並且做好個人的防疫措施，保護自己也兼顧他人健康。