防疫期遊客闖平溪景點 公所、警局加強取締

新北市開設三級警戒，平溪區將登山瀑布、登山步道、涼亭等設施進行封閉，仍有民眾擅闖瀑布玩水，公所與員警開了九張罰單，面對暑假前越來越多重機、超跑前來鄉下彎道馳騁的狀況，也將與瑞芳警分局加強測速取締，並控管商家人流，希望民眾盡量待在家，以免跨區傳染的風險。

平溪區公所經建課長林冠宇表示，平溪區在這兩個禮拜，於台二丙線及106市道，有越來越多重型機車、超級跑車、自行車騎士的蹤影，甚至有車隊聚集在咖啡店、超商門口飲食聊天的狀況，為此公所除了將加強與警員的勸導，也與瑞芳警分局協調，將增設移動超速照相取締措施，遏止飆車騎士馳騁彎道，好好在家防疫。

平溪區長曾繁盛表示，平溪區公所在各景點、步道都已落實查封，也都明定告示，民眾一旦硬闖，公所便能向衛生局上報開單，尤其最近光景點戲水、路上未戴口罩的狀況便開出九張罰單，提醒民眾疫情三級警戒還未解除，暑假前須盡量維持低度活動，等到疫情過後，公所才會再歡迎遊客的造訪。