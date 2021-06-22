不忍里長消毒負重 汐止社區特製消毒車

疫情期間，防疫人員真的很辛苦，也有不少里長們更是忙著大街小巷消毒，汐止區山光里長陳永松自從本土疫情爆發，就開始在里內密集消毒，只是機器再加上消毒水一背，就是50台斤，背久了連走路都一跛一跛的，也讓社區居民看不下去，合力做了一台機動消毒車，輕松推，消毒不費力。

山光里長陳永松指出，稀釋漂白水裝滿再加上機器的重量，背起來差不多50台斤左右，一天下來滿身大汗，而且不是只背一桶而已，因為連續要一直消毒的話，都要八桶、十桶，也是里民看到體恤，鄰長還有社區委員就特地製作了機動消毒車。

鄰長劉先生說，看到里長每次背這麼重的東西到社區消毒，真的很不忍心，剛好社區有一台很簡單的搬運車，再加上社區有木工、有工程師設計打造出一台機動消毒車，可以很輕鬆的到各個社區去做消毒，不然，里長每個星期在里內九個社區消毒，背著實在太重。

現在每個星期三固定進社區消毒，輕松推，消毒不費力，現在都四人一組，協助里長進行全里消毒，另外，也有人每個星期日提供貨車，再將機動消毒車搬上車，就能在里內大街小巷消毒，整個配備看起來和清潔隊消毒有得拼。

陳永松表示，有了機動消毒車可以很機動性的推進去社區裡面消毒，或者外圍像是原住民公園，現在每個星期三是到社區消毒，星期日的話是有人贊助車子，會把機器抬到車上，到里內樟樹一、二路還有巷子裡頭噴灑消毒水，真的很感謝鄰長及社區委員設計出這台車子，減輕里長很多的壓力，還有體力的消耗。