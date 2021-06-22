聽新聞
test
0:00 / 0:00

不忍里長消毒負重 汐止社區特製消毒車

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區山光里長陳永松負重消毒，社區居民做了一台機動消毒車，輕松推，消毒不費力。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區山光里長陳永松負重消毒，社區居民做了一台機動消毒車，輕松推，消毒不費力。 圖／觀天下有線電視提供

疫情期間，防疫人員真的很辛苦，也有不少里長們更是忙著大街小巷消毒，汐止區山光里長陳永松自從本土疫情爆發，就開始在里內密集消毒，只是機器再加上消毒水一背，就是50台斤，背久了連走路都一跛一跛的，也讓社區居民看不下去，合力做了一台機動消毒車，輕松推，消毒不費力。

山光里長陳永松指出，稀釋漂白水裝滿再加上機器的重量，背起來差不多50台斤左右，一天下來滿身大汗，而且不是只背一桶而已，因為連續要一直消毒的話，都要八桶、十桶，也是里民看到體恤，鄰長還有社區委員就特地製作了機動消毒車。

鄰長劉先生說，看到里長每次背這麼重的東西到社區消毒，真的很不忍心，剛好社區有一台很簡單的搬運車，再加上社區有木工、有工程師設計打造出一台機動消毒車，可以很輕鬆的到各個社區去做消毒，不然，里長每個星期在里內九個社區消毒，背著實在太重。

現在每個星期三固定進社區消毒，輕松推，消毒不費力，現在都四人一組，協助里長進行全里消毒，另外，也有人每個星期日提供貨車，再將機動消毒車搬上車，就能在里內大街小巷消毒，整個配備看起來和清潔隊消毒有得拼。

陳永松表示，有了機動消毒車可以很機動性的推進去社區裡面消毒，或者外圍像是原住民公園，現在每個星期三是到社區消毒，星期日的話是有人贊助車子，會把機器抬到車上，到里內樟樹一、二路還有巷子裡頭噴灑消毒水，真的很感謝鄰長及社區委員設計出這台車子，減輕里長很多的壓力，還有體力的消耗。

疫情 汐止

延伸閱讀

溪湖鎮果菜市場明設快篩站 增加200名額給農民

影／北農事件翻版？ 北藝中心遭爆早有群聚感染

曾旭正／細膩溫柔的藝術行動，可以改變世界

北農群聚感染 高市把關農產品北運過程

相關新聞

不忍里長消毒負重 汐止社區特製消毒車

疫情期間，防疫人員真的很辛苦，也有不少里長們更是忙著大街小巷消毒，汐止區山光里長陳永松自從本土疫情爆發，就開始在里內密集消毒，只是機器再加上消毒水一背，就是50台斤，背久了連走路都一跛一跛的，也讓社區居民看不下去，合力做了一台機動消毒車，輕松推，消毒不費力。

疫情衝擊體驗式農業 石門農友無奈苦撐

體驗式經濟農業，備受疫情衝擊，在石門山區的體驗式農場稻子熟成了，卻面臨無法辦理體驗活動的零收入，以及沒有人力收割的窘境，在疫情期人可以等，農作物卻有熟成期採收的時間壓力，現在農友只能無奈苦撐，期待疫情解封的那天盡快到來。

防疫停課不停學 金山高中期末採多元評量

校園停課不停學，學生們在家線上上課也已經一個多月，距離學期末，只剩下兩週不到時間，各校進入期末評量，金山高中這週開始授課老師也進入交代評量與暑期作業階段，校長賴來展趁著期末的線上課程給予學生課業、防疫都不鬆懈的精神喊話，並相約新的學期要在校園中再相見。

防疫期遊客闖平溪景點 公所、警局加強取締

新北市開設三級警戒，平溪區將登山瀑布、登山步道、涼亭等設施進行封閉，仍有民眾擅闖瀑布玩水，公所與員警開了九張罰單，面對暑假前越來越多重機、超跑前來鄉下彎道馳騁的狀況，也將與瑞芳警分局加強測速取締，並控管商家人流，希望民眾盡量待在家，以免跨區傳染的風險。

瑞芳警局獲贈自動消毒門 將病毒「拒之門外」

為了提升警分局進出的健康安全把關，醇白國際股份有限公司熱心捐贈了「自動消毒門」給瑞芳警分局，藉自動感測，全方位無死角地將病毒拒之門外，讓員警們能更加安心執行勤務。

新北議員媒合民間產業 合捐千件隔離衣

新北市議員江怡臻媒合民間資源，今日分別前往土城、三峽恩主公醫院以及土城、清水、頂埔消防分隊致贈防疫物資，總計捐出上千件隔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。