疫情衝擊體驗式農業 石門農友無奈苦撐

體驗式經濟農業，備受疫情衝擊，在石門山區的體驗式農場稻子熟成了，卻面臨無法辦理體驗活動的零收入，以及沒有人力收割的窘境，在疫情期人可以等，農作物卻有熟成期採收的時間壓力，現在農友只能無奈苦撐，期待疫情解封的那天盡快到來。

出磺口農場陳國志說，從5月初開始，農事體驗、生態教育的團體一團一團取消，至今即將邁入7月，農場可以說是將近兩個月都是沒有收入的情況，而原本就是因為農業人口老化、人力不足才轉型的農地，現在活化了卻碰上人力都無法出門活動的狀況，就算是集合社區的農友們一起將稻米全數收割，下一步要面臨到的卻是銷路的考驗。

民眾可以等待疫情解封，但農作卻存在著熟成收割的時間壓力，從以往的農作收成多少看天吃飯，到現在轉型體驗式經濟卻又備受疫情衝擊，農友也只能無奈苦撐，只能盼望疫情解封的那一天盡快到來，讓受到疫情衝擊的各行各業，都能恢復以往的生計。