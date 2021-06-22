聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情衝擊體驗式農業 石門農友無奈苦撐
體驗式經濟農業，備受疫情衝擊，在石門山區的體驗式農場稻子熟成了，卻面臨無法辦理體驗活動的零收入，以及沒有人力收割的窘境，在疫情期人可以等，農作物卻有熟成期採收的時間壓力，現在農友只能無奈苦撐，期待疫情解封的那天盡快到來。
出磺口農場陳國志說，從5月初開始，農事體驗、生態教育的團體一團一團取消，至今即將邁入7月，農場可以說是將近兩個月都是沒有收入的情況，而原本就是因為農業人口老化、人力不足才轉型的農地，現在活化了卻碰上人力都無法出門活動的狀況，就算是集合社區的農友們一起將稻米全數收割，下一步要面臨到的卻是銷路的考驗。
民眾可以等待疫情解封，但農作卻存在著熟成收割的時間壓力，從以往的農作收成多少看天吃飯，到現在轉型體驗式經濟卻又備受疫情衝擊，農友也只能無奈苦撐，只能盼望疫情解封的那一天盡快到來，讓受到疫情衝擊的各行各業，都能恢復以往的生計。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言