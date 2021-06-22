防疫停課不停學 金山高中期末採多元評量

校園停課不停學，學生們在家線上上課也已經一個多月，距離學期末，只剩下兩週不到時間，各校進入期末評量，金山高中這週開始授課老師也進入交代評量與暑期作業階段，校長賴來展趁著期末的線上課程給予學生課業、防疫都不鬆懈的精神喊話，並相約新的學期要在校園中再相見。

防疫升級超過一個月，學生們在家上課也已經一個多月，距離學期末，只剩下兩週不到時間，各校也開始進入期末評量的階段，在金山高中線上授課持續進行中，這週開始授課老師也進入交代評量與暑期作業階段，校長也趁著期末的線上課程給予學生課業、防疫都不鬆懈的精神喊話。

金山高中校長賴來展表示，執行線上教學一個多月，從一開始協助學生線上課程所需設備，到老師的備課、授課，一步步克服不能到校的遠距障礙，近來學期進入了尾聲，期末評量雖然無法統一測驗，但是各科老師將採取多元評量的模式，讓學生不論是從作業中、活動中或是線上評量中，都讓老師能夠有期末評分的依據。

延續線上教學，為學生提供暑期輔導課程，而校長除了線上提醒學生要時刻

學期接近尾聲即將進入暑假，今年受到疫情影響沒有辦法辦理到校的暑期輔導課程，金山高中老師將會注意課業與自我身心健康狀態，還要持續自我居家的防疫工作不鬆懈，期盼疫情能夠盡快過去，新的學期與學生們相約在校園中再相見。