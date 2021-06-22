士林長照家屬嗆市府沒辦說明會 「記者會上公然說謊」

台北市士林區某護理之家48人確診、3人死亡，市府指該機構疑似隱匿疫情，不過該機構表示均有回報，更批評衛生局動作太慢。如今又有住民家屬指出，根本沒有家屬說明會，「黃副市長竟然在記者會上公然說謊」。台北市副市長黃珊珊表示，當中有資訊落差，對於家屬感到很抱歉。

有住民家屬質疑，在前兩例確診者出現後，台北市政府沒有積極介入管理，僅由電話指示，甚至根本沒有市府所說的家屬說明會，至今，市政府完全沒有給家屬任何正式說法，讓家屬氣得直說「黃副市長竟然在記者會上公然說謊」。

黃珊珊表示，當時有要求衛生局要通知家屬，包含陰性未感染也要通知，「印象中就是要求他們要開說明會」，昨天問同仁家屬有沒有意見，同仁說目前沒有，導致她認為已經有開說明會。她坦言，當中有資訊落差，對家屬感到很抱歉。

黃珊珊表示，目前在防疫旅館的長輩，應要住院比較方便，今天將把長輩陸續送往榮總醫院，且對家屬開說明會。目前重要的是要做先照顧長者健康，此外將由衛生局成立關懷小組，聯繫長輩與家屬，並協助該機構恢復運作。

此外，外傳該機構普篩是由院長自費，並同意分期付款？衛生局簡任技正王素琴說明，14日衛生局前往稽查，發現有群聚情況，依照中央規範匡列個案才可使用公費採檢，若要普篩就變成要自費，市府經討論後，以募款方式協助機構，最終由市府支付，委託新光醫院替74名工作人員篩檢。