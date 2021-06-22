盼中央多發疫苗給新北果菜 侯友宜：陳吉仲已讀不回

北市因北農群聚獲中央多配發10%疫苗，新北市長侯友宜指出，新北果菜市場第二輪篩檢直至下午兩時都呈陰性，但仍會幫相關人員施打疫苗，他也跟農委會主委陳吉仲反應需更多疫苗，但中央沒有說要配發。

北農群聚讓鄰近的新北果菜市場也相當緊張，新北市政府指示機動快篩隊今日進駐，為相關人員做篩檢，而直到下午兩點，已經篩檢3076人，且通通都呈陰性。另外，為防堵北農疫情，中央也額外配發10%劑疫苗供相關人員施打。

侯友宜表示，他今天一早特別到板橋果菜市場了解篩檢情況，很感謝亞東醫院協助進行，相關準備也很充足，現場備有防疫救護車，若有民眾快篩陽，就會送至集中檢疫中心。

侯友宜指出，新北對這次北農事件相當慎重，已經是第二輪篩檢，而今天篩檢速度很快，果菜市場的人員們也都很配合，大多數人員都已經完成篩檢，少部分因為輪休關係沒有到場，會再請他們到新北40處篩檢站做篩檢。