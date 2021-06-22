侯友宜看不到能微解封條件 向中央提4大建議

衛福部長陳時中今日表示明天會對微解封定案，但新北市長侯友宜下午卻說，至今他看不見新北市能微解封的條件，並向中央提出4大建議，包括入境普篩、疫苗施打率、確保醫療量能與廣篩，若中央做不到還要談微解封，請中央審慎評估。

侯友宜指出，新北疫情雖然在往下掉，也都清楚個案發生並盡速掌握原因，但疫情都是一個波段，之前70幾例現在降到40幾例，未來也要花點時間才會降到20幾例，大家要很努力，否則稍微不小心疫情又會再飛上去。

侯友宜認為，要談28日解封，現在他看不到符合的條件，面對疫情真的要嚴謹守住。至於能否微解封，侯友宜提出4大建議，他表示，現在印度Delta病毒來勢洶洶，到底入境普篩有沒有要更嚴格落實去守住國門？

提到國內疫情，侯友宜說，守住境外，境內疫苗接種率也要達一定量，包括長照機構住民、高齡長者這些弱勢族群，有沒有施打到一定比例可以達到保護；同樣當然要確保醫療量能不會被衝垮，重症、死亡比率有沒有穩定往下掉？

針對近期自己不斷強調的隱形傳播鏈，侯友宜提出，到底廣篩是否有效把在社區的隱形傳播鏈阻斷，等這些條件都符合，還要再看哪些才能微解封，這4大面向請中央謹慎再謹慎看待。

侯友宜強調，現在疫情能控制但還沒達解封樂觀條件，新北會全力以赴讓民眾早日恢復正常生活，但考量防疫跟經濟衝擊下，到底要不要微解封，對新北是沒這個條件。侯友宜呼籲中央，要嚴謹考量他提的4大條件，真的有做好再來談微解封，如果沒做好還請中央審慎評估。