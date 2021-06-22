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安以軒夫婦與好友募資615萬 捐贈防疫神器給新北消防

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導
藝人夏宇喬代表安以軒夫婦捐贈防疫神器給新北市府，安以軒夫婦收購「防疫神器」動力濾淨式呼吸裝置（PAPR）共210套約615萬元。記者王怡蓁／翻攝
藝人夏宇喬代表安以軒夫婦捐贈防疫神器給新北市府，安以軒夫婦收購「防疫神器」動力濾淨式呼吸裝置（PAPR）共210套約615萬元。記者王怡蓁／翻攝

藝人安以軒夫婦為了台灣的防疫工作，號召好友，收購全台的「防疫神器」動力濾淨式呼吸裝置（PAPR）共210套約615萬元，由藝人好友夏宇喬陪同安以軒父親到新北市政府，捐贈給消防局及衛生局「動力濾淨式呼吸裝置」各70、30套，希望第一線消防人員有最強而有力的防護罩，其他則分別捐給台北市消防局跟三軍總醫院。

新北市消防局表示，安以軒夫婦有感於疫情嚴峻，短時間內帶走台灣數百人的生命，有一群奮力站在第一線的防疫先鋒們，默默地在保衛著大家希望，因此號召好友，共同捐贈動力濾淨式呼吸裝置，希望消防人員降低工作中被傳染的機率。

今上午在新北市政府1樓舉辦捐贈典禮，由新北市副市長謝政達代表受贈。謝政達表示，感謝安以軒夫婦及其好友的捐贈，在民心緊張的時刻，衷心感謝給予消防人員支持與鼓勵，透過自身行動力，捐贈消防局動力濾淨式呼吸裝置。也希望位在防疫最前線的英雄們，先保護好自己，才能守護人民免於疫情的威脅，讓我們團結抗疫，一起渡過此波疫情。

動力濾淨式呼吸裝置，是使用電動變頻馬達抽取空氣，並透過濾棉或濾罐過濾乾淨空氣，經管線後送入正壓面罩，遠比N95口罩或一般防毒面具的防病毒能力更強，且經馬達帶動空氣進入面罩，使用該裝置呼吸比戴口罩還輕鬆，能過濾等級最高。新北市消防局將發放給專責防疫分隊使用，希望帶給消防人員在工作時能更完善保障。

藝人夏宇喬代表安以軒夫婦捐贈防疫神器給新北市府，安以軒夫婦收購「防疫神器」動力濾淨式呼吸裝置（PAPR）共210套約615萬元。記者王怡蓁／翻攝
藝人夏宇喬代表安以軒夫婦捐贈防疫神器給新北市府，安以軒夫婦收購「防疫神器」動力濾淨式呼吸裝置（PAPR）共210套約615萬元。記者王怡蓁／翻攝
藝人夏宇喬代表安以軒夫婦捐贈防疫神器給新北市府，安以軒夫婦收購「防疫神器」動力濾淨式呼吸裝置（PAPR）共210套約615萬元。記者王怡蓁／翻攝
藝人夏宇喬代表安以軒夫婦捐贈防疫神器給新北市府，安以軒夫婦收購「防疫神器」動力濾淨式呼吸裝置（PAPR）共210套約615萬元。記者王怡蓁／翻攝

疫情 安以軒 新北

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