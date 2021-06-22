北農員工快篩全陰性 為承銷商再增200快篩名額

北農爆發新冠肺炎群聚感染，台北市政府採快篩和打疫苗兩策略防堵。但萬大國小篩檢站亂象頻傳，北農主秘路全利今天表示，下午將新增200個名額，另公司全員昨天快篩都是陰性。

台北農產運銷公司爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，已知有45人確診，為圍堵疫情，台北市長柯文哲昨天說，要在3天內替北農場域共約4000人全數施打疫苗，包括北農員工、委外廠商和承銷商等在內。

農委會昨天也宣布，為免疫情影響農產供應，規定24日起快篩陰性者才能進入台北第一、第二批發市場交易。

台北市政府昨天除在北農設立前進指揮所，現場規劃分艙分流動線，並就近緊急成立萬大國小篩檢站進行相關人員快篩。

萬大國小篩檢站今天上午8時起開放，就湧進許多人潮，但有部分攤商抱怨沒領到通知單而無法快篩，甚至有些人領到通知單也無法篩檢，亂象頻傳。

民進黨籍台北市議員陳怡君今天告訴中央社記者，昨天傍晚就接獲北農基層員工反應，萬大國小篩檢站湧進一堆萬華區民，但單日僅開放300人篩檢，造成北農員工篩檢名額遭排擠，且現場人擠人也造成群聚。

陳怡君指出，快篩站單日發放300個號碼牌，今天的名額竟在昨天就被領完，認為北市府應派人到現場指揮，同時多增設快篩站點數。

無黨籍台北市議員林穎孟也發布新聞稿說，北農群聚事件，北市府反應慢好多拍，直批疫苗並非萬靈丹，確實匡列隔離才是基本功，並要求北市府應盡速公布疫調足跡供全民檢視接觸史。

路全利受訪表示，北農全體員工近600人（包括新進員工）昨天都已完成快篩，結果全為陰性，並無新增確診案例，自昨天起3天內要完成疫苗施打。

萬大國小篩檢站部分，路全利說，昨天下午2時開設後，已完成284人快篩，今天原定開放300個快篩名額，但考量承銷商人數眾多，北市府已協助今天下午再增加200個快篩名額，北農也已在交易現場宣導此訊並協助登記，。

此外，北市府也增供台北市立聯合醫院仁愛院區、中興院區兩個快篩點，後續將研議再擴增新點，以解決短期快篩供需狀況。

路全利提到，批發市場均實施分時、分流措施；拍賣台之間也拉大距離，並增設安全線；工作人員之間也要保持安全距離；銷售市場則實施採買民眾身分證單、雙號管制入場措施。