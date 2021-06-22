柯文哲因北農、士林長照案飆罵 黃世傑：確實很不滿意

台北市接連爆發北農、士林長照機構群聚染疫情望，引發各界批評，也成為台北市長柯文哲近日手上的兩大燙手山芋，據了解，北市府今上午召開內部會議，柯文哲針對北農、長照機構事件不滿發飆；北市衛生局長黃世傑證實，市長確實很不滿意。

黃世傑受訪時表示，上午召開內部會議時，柯文哲認為疾管科對於北農確診一事，疫調不夠確實，導致市府無法掌握情況，進而爆發群聚染疫情況；而長照科則是延誤士林長照機構染疫通報，導致機構48人確診、3人死亡，「市長確實很不滿意，但並沒有說要進行懲處」。

士林長照機構今有家屬爆料，發現第一起確診時，衛生局僅電話掌握，並無派員查看，疫情爆發後，台北市副市長黃珊珊稱有開家屬說明會，但家屬表示不知情、院方坦承因三級警戒沒辦說明會，僅電話通知。

北農45人染疫，今日針對拍賣員、承銷商、零銷攤商等進行快篩，但北農剛開始傳出染疫情況時，北農、市府也消極面對，直到疫情無法掌握，中央、北市府、北農互推卸責任，昨日才說要用疫苗圍堵疫情，避免擴大。

針對長照機構，黃世傑避而不談，僅表示北農情況很複雜，員工來自各縣市，導致疫調不夠確實；北農無法掌控承銷商，如今咎責全都由衛生局擔起，是否覺得委屈？黃世傑不願多談，只說「北農複雜，不要來問我」。

另外，北農5月底傳有13人確診，北農員工、承銷商、包裝員、零銷攤商等總計約有4000人，但僅匡列90多人，遭質疑匡列不實，如今爆發45人染疫，雖然要求員工進行快篩、接種，但柯文哲昨日也說接種後要等2周才有效果，期間若有狀況就抓出來快篩，並說北農不會休市。

總經理翁震炘表示，北農今天開市，目前內部工作員工都是快篩陰性且已接種，但針對接種後即刻上班是否就無染疫機率、45人染疫有多少員工遭匡列等問題，翁震炘僅用一句「讓我好好處理快篩接種問題」，避而不談。