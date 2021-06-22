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北市街友接種疫苗造冊中 社會局粗估700人

中央社 / 台北22日電

台北市長柯文哲昨天宣布，將替街友們全數接種新冠肺炎疫苗。社會局今天表示，已經偕同民間團體造冊中，粗估約700人符合資格，研擬好配套措施後就會開始施打。

社會局表示，因為街友移動性高，不好掌握位置，且疫情爆發後台北車站和艋舺公園出現很多流動的生面孔，要先請社工訪視，同時與台灣芒草心慈善協會、人生百味等民間團體合作造冊，粗估台北市符合資格的街友約有700人。

社會局指出，住在廣安居、遊民收容中心等機構的街友約有100人，可以先施打疫苗，其餘因接種完後擔心無法掌握位置，若出現副作用無法及時協助而發生意外，要先想好配套措施，才會安排接種。

柯文哲昨天赴台北市議會報告時表示，街友人不多，但政府要每天盯著太痛苦，乾脆全部打完新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗；未來凡是有族群太難處理，就想辦法撥出疫苗，全部打掉，不用煩惱。

街友 疫苗 新冠肺炎

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