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北市街友因疫情增百人 列疫苗優先對象粗估700人

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
人生百味指出，以台北車站為例，在一個月期間，街友人數大約從120人上升到250人。報系資料照
人生百味指出，以台北車站為例，在一個月期間，街友人數大約從120人上升到250人。報系資料照

北市長柯文哲昨日宣布街友疫苗優先施打對象，北市社會局今表示，流動街友正在造冊中粗估約有700人。至於機構收容約100人，研擬好配套措施後就會開始施打。社團人生百味指出，以台北車站為例，在一個月期間，街友人數大約從120人上升到250人，由於街友群聚的特性，只要多加一個人接種疫苗，就可以達到傳染減量的效果。

社會局表示，基於街友特性的群聚，缺乏尋求醫療資源的能力，而且感染後難以匡列隔離，北市決定優先替街友接種疫苗，目前由台北市政府社會局遊民收容所、公辦民營的「廣安居」列冊的遊民約100人，考量機構內有留觀空間及護理人員，有利掌握接種後身體狀況，將優先施打。

社會局表示，其餘流動街友正在造冊中，尤其疫情期間台北車站、艋舺公園一帶，出現更多「生面孔」，將請社工訪視，同時與台灣芒草心慈善協會、人生百味等民間團體合作造冊，粗估台北市符合資格的街友約有700人。

有員警指出，列冊管理的街友經常在固定場領去物資，較容易找到人，但是流動街友可能需要以提供物資當作誘因，才能提升接種疫苗的意願。

人生百味指出，以台北車站為例，在一個月期間，街友人數大約從120人上升到250人，主要是某些經濟脆弱的群體，原先可以靠打零工維持生計，住在麥當勞、網咖，因為頓失零工收入再加上各類場所關閉，使得許多人被迫來到街上過夜。事實上，街友約佔北市人口的0.24%，人數少，卻是城市公共空間防疫工作的關鍵，由於街友群聚的特性，只要多增加一個人接種疫苗，就可以達到傳染減量的效果。

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