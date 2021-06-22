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市場自治會自掏腰包防疫 北市議員要求提高補助

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市市場交易情況。圖／報系資料照
北市市場交易情況。圖／報系資料照

北農疫情升溫，引發市民擔憂，台北市議員黃郁芬指出，她接獲台北市的市場陳情，北市府要求市場實施人流管控，由市場自治會在出入口設置人力執行身份證字號尾數分流措施、落實實聯制等，然而市場處提供的公有市商場防疫補助卻是杯水車薪，完全無法涵蓋市場自治會的防疫支出，市場自治會更直言補助金額這麼少，市場真的會營運不下去。

黃郁芬表示，市場於防疫期間雖自主縮減出入口，但每個出入口都仍需派至少一名工作人員，市場也需自行購置酒精、漂白水、手套、印製防疫告示等。

以北投市場為例，自5月15日疫情爆發至6月15日，因應防疫政策的花費已上看43萬，但依台北市公有市商場防疫補助計畫〉之級距，最高卻只補助10萬8千元，補助比例僅四分之一，其他經費都得市場自治會自掏腰包。　

其他市場亦有發現市場處防疫補助不足的情況，以中正區水源市場為例，目前保留三個出入口、需要三名人力執行、每天從早上八點到下午四點，但市場處一天補助僅3500元，若以市場處補助全額支應，換算下來時薪僅146元。

士林區士東市場目前保留四個出入口、需四名人力，每天從早上七點到下午四點，一天補助亦僅3500元，換算下來時薪僅97元，遠低於目前基本時薪160元，更不用說市場仍需自行添購防疫物資。

黃郁芬說，傳統市場願意配合防疫政策，許多市場更是在市場處公佈補助計畫前，就已自行開始管制出入口。她呼籲台北市政府，應全額補助三級警戒期間各公有市場的防疫支出，降低市場感染風險，才能逐步邁向北市零確診的目標。

北市 疫情 傳統市場

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