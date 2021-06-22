防止不動產遭冒辦 新北地政局推「人臉辨識系統」

新北市地政局為防範不肖人士偽冒申辦土地登記案，確保民眾不動產安全，將於22日在全市各地政事務所推辦「人臉辨識E拍即合」，這也是全國首創，要藉由人臉辨識系統運用電腦科技生物特徵比對的輔助，強化查證能力。

台灣過去曾發生過多起不肖民眾到地政機關假冒民眾冒辦案件，地政局有鑑於此事已多次發生，決定透過人臉辨識的方式，減少類似案件再發生。

新北市就曾有兄弟發生過相關案件，一名哥哥拿著弟弟的資料到戶政事務所補發房子權狀，由於2人長相相似，辦理人員沒有發現，哥哥隨後跑到銀行去貸款，銀行員工對保時也未注意到異狀，遭貸走一大筆錢，弟弟事後發現時，只能與哥哥打官司訴訟，演變成法律糾紛，兄弟情也因此破裂。

新北市為避免相關事件再重演，決定利用人臉辨識系統輔助核對身分作業，讓冒辦及詐騙事件無所遁形，工作人員在核對身分前會依相關規定，先告知當事人使用目的及影像檔案保存方式，經過書面同意後，才以攝像鏡頭拍攝當事人影像，利用系統與當事人之身分證照片進行現場比對。

地政局表示，許多民眾擔心資安問題，但該系統是架設在地政事務所內網，屬於封閉式網路，並以加密儲存方式保存資料，民眾無須擔心個人資料外洩。

地政局指出，去年元旦已先在板橋地政事務所試辦，並以宣導影片加上服務人員向民眾解說，大部分市民都對此措施持正面態度、配合度高，回饋意見也多是正面看法，認為運用該系統輔助核對當事人身分能更有安全感；試辦期間內參與配合建置人像檔案數達4132件，同意建置比例更高達99.54%。

地政局補充，每筆不動產都是民眾辛苦打拼的成果，為了守護民眾最重要的財產，新北市地政機關會持續運用新科技，來精進申辦案件程序與服務，以「智能城市」為目標，實現安居樂業之願景。