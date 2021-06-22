柯文哲挨批甩鍋新北得吞下？侯友宜：沒有人能置身事外

基隆市長林右昌批評，台北市長柯文哲將北農群聚甩鍋給基隆及新北，新北市長侯友宜指出，北農群聚對新北有滿大影響，確診案例中更有近半為新北住民，因此新北一定共同承擔與因應，並透過區域聯防機制讓彼此緊密合作。

北農群聚擴大，連帶影響鄰近新北及基隆，林右昌批評柯文哲，將北農的鍋甩給新北與基隆，他聽了非常的不爽，「不知道侯市長聽了這些話吞不吞得下去？」。

侯友宜認為，北北基是共同生活圈，大家要共同承擔與因應這次的事件，新北強調區域聯防，所以平常就有跟台北及基隆保持密切合作，包含疫調通報及相關資訊往來等，都會在第一時間透過科長級以上人員隨時轉達給對方知道。

侯友宜強調，希望透過聯防機制能讓各縣市的合作能更緊密，更積極的因應相關事件，所以這次北農事件沒有人可以置身事外，大家全力以赴、共同團結面對防疫，要盡快控制北農群聚的疫情，把傷害減到最低。

侯友宜說明，這次北農群聚對新北影響滿大的，因為北農跟新北兩個果菜公司，在平常的交易過程中就有10%的人、約200人會接觸到彼此，而這次北農群聚中已經確定受到波及確診的新北市民有24位，所以新北一定是嚴正以待，共同承擔與面對這次北農群聚事件。