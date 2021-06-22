借鑑過去失敗經驗 台東縣新設11處公車亭首重機能

台東縣府計畫今年在縱谷和東海岸興建11處候車亭，將視當地情況設計特色，如順利年底前可完成，避免民眾遭風吹日曬雨淋。縣府交通及觀光發展處表示，將參考過去失敗經驗，首重機能，然後是風格和耐久性，也會量配合當地特色或景觀，讓設計風格盡量一致。

11座候車亭由縣議員林東滿等人提出需求，公路總局審查用地後，去年底核定經費，每座造價約25萬元，總計近277萬元，將在縱谷設3座，東海岸8座。

目前東海岸等地已有部落申請原民會經費設置特色候車亭，如公嗡嗡部落盛產鳳梨，就有鳳梨造型候車亭；美山部落產臍橙，則也作為候車亭造型。但交觀處表示，「都有特色就會變成沒有特色」、「再好看，不好用也沒用」，所以考慮在使用率高的地點或景點附近設計特色候車亭，其他地點風格盡量一致，以免施工起來會很亂。

交觀處表示，同一條路如果擁有各種風格的候車亭，感覺會格格不入，設計時會特別考量機能、風格和耐久性。如先前有候車亭使用強化玻璃，不但不耐久、易脆化，而且候車亭內夏天還會聚焦加熱；另外有的候車亭材質易損壞、褪色，日久也會出問題。