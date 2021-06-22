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新北市商業總會幹部合力募資 齊捐533萬防疫基金

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市商業總會發起募資活動，總計捐贈的防疫基金總額超過500萬。圖／新北市商業總會提供
新北市商業總會發起募資活動，總計捐贈的防疫基金總額超過500萬。圖／新北市商業總會提供

新北市商業總會5月下旬發起各商業團體捐贈防疫基金，總會幹部也發起募資，總計募得533萬，今日上午遞交給新北市副市長謝政達。理事長賴瑞昌表示，面對不可抗的疫情，120個商業團體大家都有共識，成為市府堅強的後盾。

新北120個商業團體中，之前不動產商業同業公會先捐100萬元，商業總會經過半個月聯繫，包括汽車材料公會、電器公會還有不動產公會都再次投入募款作業，連同防疫物資捐贈加上防疫基金，總金額破千萬，商業總會也預計10月底商人節大會中公開表揚。

而商業總會各幹部發起募資活動，賴瑞昌捐贈200萬防疫基金給市府，另100萬給雙和醫院籌設負壓隔離病房使用，加上副理事長以及理監事等幹部，總金額達533萬。

商業總會表示，今年是商業總會成立75周年，為回饋鄉親，在社會局指導下推出「新北商總公益資源服務加值器計畫」，募資給防疫人員只是其中一環，重點在於扶助弱勢、照顧中低收入戶，也是商業總會應盡的社會責任。

商總 疫情

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