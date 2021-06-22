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新北漁筏換照 可免費檢查或延期辦理3個月

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市漁筏若在三級警戒碰上執照到前6個月，可選擇免收檢查費換照或到期延後3個月再辦理換照。圖／新北漁業處提供
新北市漁筏若在三級警戒碰上執照到前6個月，可選擇免收檢查費換照或到期延後3個月再辦理換照。圖／新北漁業處提供

三級警戒影響，漁民生活型態受打擊，新北市漁業處宣布，三級警戒期間若有漁民漁業執照在有效期滿前6個月，申請漁筏檢查時可免收檢查費、換照費，或漁民也可選擇有效期滿後延後3個月辦理換照。

據漁業處統計，新北全市有62艘漁筏有登記執照，依照規定5年要檢查1次，在執照到期前6個月就能申請檢查，每次檢查賄收250元檢查費與400元執照制冊費。

漁業處表示，自上月15日發布三級警戒到降級前，免收漁筏檢查、換照費，目的是希望減少漁民外出需求，並保持低度活動，目前已知有4艘漁筏申請此紓困案。

此外，漁業處指出，若三級警戒碰到漁民執照到期，也可選擇延後3個月再辦理換照，或是可向漁業處預約申請漁筏檢查，將再視情況安排日期檢查，同樣免收費用。

漁民 三級警戒

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