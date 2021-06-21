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台2線瑞芳段汰換1公尺口徑水管 基隆2萬多戶停水23小時

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
自來水公司將在台2線瑞芳路段汰換1公尺工徑舊管，預告2萬多戶將停水23小時。圖／水公司第1區管理處提供
自來水公司將在台2線瑞芳路段汰換1公尺工徑舊管，預告2萬多戶將停水23小時。圖／水公司第1區管理處提供

自來水公司將在台2線瑞芳路段施工，汰換長1730公尺長的1公尺口徑舊水管。原公告23、24日施工，瑞芳、貢寮有2087戶，基隆有2萬4657戶停水，但因天氣不穩定，預報會下大雨，順延到30日施工，停水時間為30日上午9點到7月1日上午8點，共23小時。

水公司第1區管理處提醒民眾在施工前儲水備用，如工程順利提前完成也會提前供水。復水後偏遠或偏高地區恢復時間較慢，供水時間可能延後。停水期間因重大事故需緊急用水，可連絡貢雙營運所(02)2494-1800、瑞芳營運所(02)2497-2006、基隆服務所(02)2425-2103。

基隆市停水地區為中正區長潭里、砂子里、碧砂里、八斗里、海濱里、正濱里、和憲里、社寮里、平寮里、正砂里、新富里和新豐里。

信義區為孝德里、孝賢里、孝岡里、孝深里、孝忠里、東安里、東明里、東光里，兩區合計2萬4657戶停水。

瑞芳停水地區為鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里，加上貢寮區和美里，停水戶數共2087戶。

自來水公司在施工期間會設置臨時加水站，地點在基隆市孝德里公佈欄前（東峰街42巷口）、孝忠里民會堂（深溪路8號）。 觀海街、山海關社區、深溪路36巷102弄部分樓棟，需水車機動支援送水，會另外安排水車支援。

瑞芳區臨時加水站設在瑞濱里活動中心（建基一路4-2號）、深澳里活動中心（深澳路67-1號)、鼻頭里鼻頭停車場公廁旁、濂洞里水湳洞遊客中心、海濱里海濱路38號旁、濂新里明里路90號旁、深澳里深澳路185-5號旁；貢寮區和美里下雙溪街20號。

停水 瑞芳 基隆

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