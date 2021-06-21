影／醫院急診室發生暴力事件 賈永婕送100個便當打氣

基隆市八堵區台灣礦工醫院急診室昨晚發生男子動粗，涉嫌違反醫療法案件。號召捐贈「救命神器」設備給醫院的藝人賈永婕，今天與志工帶著100個便當到礦工醫院，提供醫護人員當晚餐，謝謝他們防疫期間的努力與付出。

賈永婕先前捐贈高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），一度令政府難堪，成為話題，但蔡英文總統事後還打電話給她，親口表達謝意。賈永婕後來又號召捐電動過濾式呼吸防護具（PAPR）給醫院，被外界封為「防疫女神」。

彭姓男子昨晚陪車禍受傷的女友就醫，疑不滿醫院未幫女友拍X光，治療後又沒把腿部血跡擦拭乾淨，與醫護人員發生不快。他涉嫌動手掃落桌上病歷，並辱罵醫護人員，持球棒敲破醫院外牆磁磚，被警方帶回偵詢，依違反醫療法送辦。