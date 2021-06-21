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柯文哲自認防疫表現大部分OK 議員：三件事已讓你死當
台北市長柯文哲赴台北市議會報告並備質詢，被市議員秦慧珠問及對自己防疫表現打幾分？柯文哲回應，大部分OK，分數不重要。但秦慧珠潑冷水表示，柯市長因偷打疫苗、士林長照機構群聚、北農群聚事件等三件事，足以死當。
秦慧珠問柯文哲對自己防疫表現打幾分？柯文哲回應，大部分OK，但疫苗管理不好，這個地方還是有扣分，至於要給自己打幾分？柯認為，並未落到其他國家慘況，「這個學生很厲害了，分數不重要。」
秦慧珠說認同柯文哲防疫表現大部分很好，但是三大件事足以讓他死當。秦慧珠表示，防疫做到有人請辭、有科長、有股長送檢調、打疫苗民眾被檢調叫去問，現在還有小禾馨出來打臉市府，前期接種未監督進度，後來要求「快快打」，逼得下屬趕快找人協助消化，導致衛生局股長、科長、專員這三位工作人員，後續還要被懲罰。
秦慧珠表示，另外，士林長照機構群聚事件嚴重，上個月松山信義區長照機構，有一個員工確診，第二天市府馬上清空，可是士林這間早在6月8日就有人確診，市府在20日才清空，質疑市府是否確診人多、死的多就麻木不仁。
秦慧珠表示，最後則是北農群聚事件，從18人確診到今天45人確診，「搞什麼東西」，她批評這三大破口，沒完沒了，尚未結束還在持續發展中，根本就是前面考不錯，後面考不及格，還要倒扣回去，「你就是不及格的指揮官」。
柯文哲則回應，士林長照機構讓市府學到一課，不要以為快篩沒事、後續就沒事。
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