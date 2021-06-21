國民黨捐防疫物資 助淡水馬偕醫護抗疫

國民黨主席江啟臣今(21)日帶著1千個防護面罩及歐盟認證合格醫療專用等級的FFP2口罩2888個，捐給淡水馬偕醫院的防疫最前線，主席江啟臣表示，國民黨中央積極協助，需要防疫支援的地方及相關醫療機構，從上星期的「防疫我加一」行動，就是要用實際的行動來為防疫工作付出心力。

國民黨籍立法委員洪孟楷、新北市議員陳偉杰以及鄭戴麗香，還有新北市黨部主委黃志雄、國民黨祕書長李乾龍都到場將物資送到馬偕醫院，並且為辛苦的醫護人員加油打氣，雖然送物資行程短短的不到幾十分鐘就就結束，不過淡水馬偕醫院也對於捐贈物資表達感謝。

淡水馬偕醫院副院長洪大川表示，過去從疫情爆發以來，馬偕醫院對於淡水北海岸所做的防疫，包括了成立集中檢疫所、社區篩檢站以及疫苗接種站，包括了在淡水院當中也收治許多新冠病毒確診病患，無論是配合中央或地方都全力付出，對於這次國民黨江主席所捐的防疫物資，幫助防疫效果也是非常大。希望透過發揮台灣民間的力量，並向抗疫人員致上敬意，表達齊心抗疫的決心。