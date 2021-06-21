施打率不到三成 汐止區長鼓勵施打多保護

AZ疫苗開打後，陸續傳出長者打完後死亡案例，也大大影響老人家打疫苗的意願，以汐止區疫苗接種站來說，今(21)日進入施打的第七天，施打率卻從一開的5成3，掉到3成左右，汐止區長陳健民也鼓勵符合資格的長輩接種疫苗，多一點保護。

今(21)日施打對象是80、81歲的長者，汐止區疫苗接種站從入口處量體溫、實聯制之後，就進到秀峰高中體育館內填資料、掛號，施打疫苗，因為，人潮比起前幾天又更少了，所以，這一路順暢都不必等。

民眾說自己是標準的國民，從以前每年都一定打流感，這次疫情也趕緊來打新冠肺炎疫苗，也有陪同一起來的家人說，是老人家自己說要打，希望可以多一點保護，保護自己也保護別人，讓疫情不要再擴大。

復興里長蕭素真指出，這次施打疫苗是以里別去分，只要輪到里內長輩施打時段，就會到接種站來關心，也發現今天人真的少很多，其實剛開打之前長輩們一直很關心什麼時候可以打疫苗，但這幾天在新聞報導下有些人就會擔心，打消來打疫苗的念頭，其實我還是鼓勵他們來打，疫苗這麼嚴重，還是打了比較安全。

福安里長顏群宗也指出，跟前兩波疫苗接種比起來，人真的有減少，主要是因為新聞報導影響要來打疫苗的長輩，接種疫苗的比例真的是降非常多，但是也希望長者還是要踴躍出來施打，畢竟利大於弊。

汐止區長陳健民表示，今天是汐止疫苗接種站的第七天，還是有不少長者來打疫苗，那汐止這邊整個疫苗施打狀況第一階段每天大概都超過五成，那這幾天相對有降低，那還是呼籲打疫苗可以提高保護力，希望長者在規定的時段，接種疫苗。