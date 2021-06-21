快訊

曾盼高端疫苗7月底供貨？ 蔡英文還原對話：沒有說一定要什麼時候打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

施打率不到三成 汐止區長鼓勵施打多保護

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區施打率卻從一開的5成3，掉到3成左右，汐止區長陳健民也鼓勵符合資格的長輩接種疫苗，多一點保護。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區施打率卻從一開的5成3，掉到3成左右，汐止區長陳健民也鼓勵符合資格的長輩接種疫苗，多一點保護。 圖／觀天下有線電視提供

AZ疫苗開打後，陸續傳出長者打完後死亡案例，也大大影響老人家打疫苗的意願，以汐止區疫苗接種站來說，今(21)日進入施打的第七天，施打率卻從一開的5成3，掉到3成左右，汐止區長陳健民也鼓勵符合資格的長輩接種疫苗，多一點保護。

今(21)日施打對象是80、81歲的長者，汐止區疫苗接種站從入口處量體溫、實聯制之後，就進到秀峰高中體育館內填資料、掛號，施打疫苗，因為，人潮比起前幾天又更少了，所以，這一路順暢都不必等。

民眾說自己是標準的國民，從以前每年都一定打流感，這次疫情也趕緊來打新冠肺炎疫苗，也有陪同一起來的家人說，是老人家自己說要打，希望可以多一點保護，保護自己也保護別人，讓疫情不要再擴大。

復興里長蕭素真指出，這次施打疫苗是以里別去分，只要輪到里內長輩施打時段，就會到接種站來關心，也發現今天人真的少很多，其實剛開打之前長輩們一直很關心什麼時候可以打疫苗，但這幾天在新聞報導下有些人就會擔心，打消來打疫苗的念頭，其實我還是鼓勵他們來打，疫苗這麼嚴重，還是打了比較安全。

福安里長顏群宗也指出，跟前兩波疫苗接種比起來，人真的有減少，主要是因為新聞報導影響要來打疫苗的長輩，接種疫苗的比例真的是降非常多，但是也希望長者還是要踴躍出來施打，畢竟利大於弊。

汐止區長陳健民表示，今天是汐止疫苗接種站的第七天，還是有不少長者來打疫苗，那汐止這邊整個疫苗施打狀況第一階段每天大概都超過五成，那這幾天相對有降低，那還是呼籲打疫苗可以提高保護力，希望長者在規定的時段，接種疫苗。

AZ疫苗 汐止 疫情

延伸閱讀

中市累積17例打疫苗死亡 盧秀燕：啟動關懷專案救濟

北農群聚拚4千人打疫苗 陳時中：疫苗非治療藥物

汐止快篩網路預約滿 有企業員工篩檢保安心

市場自救不停業 汐止民族六街外攤組自治會

相關新聞

柯文哲自認防疫表現大部分OK 議員：三件事已讓你死當

台北市長柯文哲赴台北市議會報告並備質詢，被市議員秦慧珠問及對自己防疫表現打幾分？柯文哲回應，大部分OK，分數不重要。但秦...

新北民眾放鬆了？國道假日交通量成長五成

新北市長侯友宜今早再度前往交控中心視察，發現今天0時到8時交通量統計，雖較6月15日減少31%，但周六、周日國五與前一周...

疫情趨緩 亞東醫院擬7月恢復周六門診

新北市連2日確診數不到50例，比1個月前動輒百例趨緩不少，亞東醫院也宣布，7月將恢復周六看診，提供民眾日常醫療需求，至於...

茶葉變料理 他周周送愛給醫護

延續家族百年歷史，新北市汐止區茶業青農蔡旭志，將台茶12號結合餐點推出特色茶葉料理，屢屢獲獎。新冠肺炎疫情爆發期間，他見...

疫情中療癒人心 石門農家線上分享金黃稻浪

石門的出磺口農場的越光米，熟成期短，整片轉黃熟成可以收割，卻也因為疫情的關係，農場體驗活動取消，收割面臨必須推遲延後，不過農場主人陳國志也趁此拍下隨風搖曳的金黃稻浪分享上網供民眾欣賞，讓民眾就算在家，也可以欣賞到稻浪美景，療癒人心。

防疫人員辛苦了 淡水小6生捐獎學金送飲料

就讀新北市淡水新巿國小6年級的詹筠婷同學，因為感佩位在新市國小疫苗接種站當中，馬偕醫院醫護及淡水區公所工作人員的辛勞，將其獲得「110學年度績優體育獎學金」捐贈出來，於6/20、6/21訂購飲料，慰勞辛苦的工作人員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。