快訊

曾盼高端疫苗7月底供貨？ 蔡英文還原對話：沒有說一定要什麼時候打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫有好心情 汐止金龍里資源回收金捐花色口罩

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍里資收金買了六百盒的口罩給防疫人員，特別挑選花色口罩，戴起來心情也變好 圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍里資收金買了六百盒的口罩給防疫人員，特別挑選花色口罩，戴起來心情也變好 圖／觀天下有線電視提供

疫情這段期間，包括區公所、清潔隊等一線防疫人員都很辛苦，為了感謝他們，汐止區金龍里利用資源回收的錢，今(21)日買了六百盒的口罩給防疫人員每人一盒，而且特別挑選花色口罩，戴起來心情也變好，一盒30片，希望陪伴防疫人員一整個月。

金龍里長陳美麗表示，疫情期間大家真的很辛苦，每天看到公所人員在市場宣導、勸導攤販熟食要加蓋等等，還有熱區中心、快篩站成立，以及最近施打疫苗等等，還有衛生所以及環境消毒的清潔隊員，真的很辛苦。

里長陳美麗指出，和志工們討論能為防疫人員做些什麼，金龍里黃金資收站就撥了一些款項出來購買了六百盒的優質口罩，而且特別挑選藍色及紫色的古典花色口罩，戴起來心情也變好，每人一盒、一盒30片，希望未來的防疫路上都有金龍里來陪伴、保護他們。

汐止區長陳健民說，很感謝金龍里陳美麗里長帶著他們的環保志工，贈送防疫第一線最需要的口罩，真的很感謝他們去年送了防護面罩、這次又捐口罩，讓防疫人員都覺得非常溫馨。

口罩 汐止 疫情 資源回收

延伸閱讀

住派出所難落實隔離 退休警經營商旅主動供警防疫用

台中市議員為警防疫打氣 捐豐原分局1.6萬口罩

台南地方企業捐贈防護衣給消防局 支持第一線警消防疫

他口罩沒戴好被警查出遭通緝 兩人對笑「跟我回所吧」

相關新聞

柯文哲自認防疫表現大部分OK 議員：三件事已讓你死當

台北市長柯文哲赴台北市議會報告並備質詢，被市議員秦慧珠問及對自己防疫表現打幾分？柯文哲回應，大部分OK，分數不重要。但秦...

新北民眾放鬆了？國道假日交通量成長五成

新北市長侯友宜今早再度前往交控中心視察，發現今天0時到8時交通量統計，雖較6月15日減少31%，但周六、周日國五與前一周...

疫情趨緩 亞東醫院擬7月恢復周六門診

新北市連2日確診數不到50例，比1個月前動輒百例趨緩不少，亞東醫院也宣布，7月將恢復周六看診，提供民眾日常醫療需求，至於...

茶葉變料理 他周周送愛給醫護

延續家族百年歷史，新北市汐止區茶業青農蔡旭志，將台茶12號結合餐點推出特色茶葉料理，屢屢獲獎。新冠肺炎疫情爆發期間，他見...

疫情中療癒人心 石門農家線上分享金黃稻浪

石門的出磺口農場的越光米，熟成期短，整片轉黃熟成可以收割，卻也因為疫情的關係，農場體驗活動取消，收割面臨必須推遲延後，不過農場主人陳國志也趁此拍下隨風搖曳的金黃稻浪分享上網供民眾欣賞，讓民眾就算在家，也可以欣賞到稻浪美景，療癒人心。

防疫人員辛苦了 淡水小6生捐獎學金送飲料

就讀新北市淡水新巿國小6年級的詹筠婷同學，因為感佩位在新市國小疫苗接種站當中，馬偕醫院醫護及淡水區公所工作人員的辛勞，將其獲得「110學年度績優體育獎學金」捐贈出來，於6/20、6/21訂購飲料，慰勞辛苦的工作人員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。