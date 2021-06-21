防疫有好心情 汐止金龍里資源回收金捐花色口罩

疫情這段期間，包括區公所、清潔隊等一線防疫人員都很辛苦，為了感謝他們，汐止區金龍里利用資源回收的錢，今(21)日買了六百盒的口罩給防疫人員每人一盒，而且特別挑選花色口罩，戴起來心情也變好，一盒30片，希望陪伴防疫人員一整個月。

金龍里長陳美麗表示，疫情期間大家真的很辛苦，每天看到公所人員在市場宣導、勸導攤販熟食要加蓋等等，還有熱區中心、快篩站成立，以及最近施打疫苗等等，還有衛生所以及環境消毒的清潔隊員，真的很辛苦。

里長陳美麗指出，和志工們討論能為防疫人員做些什麼，金龍里黃金資收站就撥了一些款項出來購買了六百盒的優質口罩，而且特別挑選藍色及紫色的古典花色口罩，戴起來心情也變好，每人一盒、一盒30片，希望未來的防疫路上都有金龍里來陪伴、保護他們。

汐止區長陳健民說，很感謝金龍里陳美麗里長帶著他們的環保志工，贈送防疫第一線最需要的口罩，真的很感謝他們去年送了防護面罩、這次又捐口罩，讓防疫人員都覺得非常溫馨。