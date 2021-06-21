防疫人員辛苦了 淡水小6生捐獎學金送飲料

就讀新北市淡水新巿國小6年級的詹筠婷同學，因為感佩位在新市國小疫苗接種站當中，馬偕醫院醫護及淡水區公所工作人員的辛勞，將其獲得「110學年度績優體育獎學金」捐贈出來，於6/20、6/21訂購飲料，慰勞辛苦的工作人員。

從疫苗開打到現在一個星期，過去施打日本所捐贈的124萬劑AZ疫苗，針對81歲以上的長者施打，隨著美國也捐贈了250萬劑的莫德納疫苗，施打疫苗成為未來台灣的全民運動。

在新北市淡水區新市國小也是其中一站，對於停課不停學的小學生來說，每天看到媒體上辛苦的醫護，也產生了想要幫助他們的念頭，而就讀淡水區新市國小六年級的詹筠婷，就捐出自己的獎學金，買了2天份共60杯的飲料，要為在新市國小的醫護及公所人員加油打氣。

小六生詹筠婷的媽媽表示，過去與女兒看到媒體上常有醫療暴力，認為醫護為全民守護健康，卻是相當辛苦，因此就跟小生的女兒討論後，她自主的捐出「110學年度績優體育獎學金」，購買了60杯的飲料分別在6月20與21日，這兩天送給在新市國小的醫護及區公所工作人員。

淡水馬偕醫院家醫科主任詹欣隆也代表接受，並且說看到小六學生的舉動他們身為醫護也非常感動。

淡水馬偕醫院家醫科主任詹欣隆說，無論是送便當還是送飲料，或是一句謝謝，加油簡單的打氣，都讓他們能夠忘記疲勞充滿動力，持續守住疫情。

淡水區長巫宗仁表示，看到筠婷同學愛心的表現，同時也看到疫情的曙光，對淡水的防疫也更有信心。

區長巫宗仁回贈淡海捷運鉛筆盒和防疫筆給詹筠婷同學，並鼓勵她認真向學，持續懷抱著愛心，以後為社會做更大的貢獻。